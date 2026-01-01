Distribuisci The Lounge con installazione a un click.
Client IRC self-hosted sempre attivo che ti mantiene connesso e memorizza la tua cronologia completa dei messaggi su tutti i dispositivi.
Scegli un piano VPS per The Lounge
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con The Lounge
The Lounge Ã¨ un client IRC self-hosted basato sul web che funge da bouncer IRC persistente â€” rimanendo connesso alle reti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da non perdere mai i messaggi. Memorizza la cronologia completa delle chat e sincronizza gli indicatori di lettura su tutti i tuoi dispositivi tramite un'interfaccia browser reattiva.
Ospitare The Lounge su un VPS offre a ogni utente una presenza IRC permanente senza la necessitÃ di un servizio BNC separato. Supporta piÃ¹ account utente, autenticazione SASL e LDAP, notifiche push, anteprime dei link e connessioni simultanee a piÃ¹ reti IRC.
FunzionalitÃ principali di The Lounge
Connessione sempre attiva
The Lounge rimane connesso alle reti IRC 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul tuo VPS, cosÃ¬ i messaggi non vengono mai persi anche quando i tuoi dispositivi sono offline.
Cronologia completa dei messaggi
Tutti i messaggi sono archiviati lato server e sincronizzati su ogni dispositivo, offrendoti una cronologia completa da qualsiasi browser.
Supporto multi-rete
Connettiti a piÃ¹ reti IRC contemporaneamente con account separati per ogni utente sul tuo server.
Notifiche push
Ricevi notifiche push su mobile e desktop per menzioni e messaggi diretti senza tenere aperta una scheda del browser.
PerchÃ© eseguire The Lounge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .