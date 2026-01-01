Distribuisci Etherpad con installazione in un click.
Editor di testo collaborativo open-source in tempo reale dove piÃ¹ utenti possono scrivere e modificare documenti contemporaneamente.
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Cosa puoi costruire con Etherpad
Etherpad Ã¨ un editor collaborativo open-source basato sul web che consente a piÃ¹ utenti di modificare lo stesso documento contemporaneamente, con le modifiche che appaiono istantaneamente per tutti i partecipanti. Il testo di ogni collaboratore Ã¨ codificato a colori, rendendo facile vedere chi ha scritto cosa. Non Ã¨ richiesta alcuna registrazione o installazione di software â€” basta condividere un link e iniziare a collaborare.
L'auto-hosting di Etherpad sul tuo VPS assicura che i documenti sensibili non lascino mai la tua infrastruttura. Il backend PostgreSQL incluso fornisce una persistenza affidabile e una cronologia delle versioni completa, mentre il sistema di plugin estensibile ti permette di aggiungere il supporto per le immagini, elenchi di attivitÃ e integrazioni personalizzate adattate al flusso di lavoro del tuo team.
FunzionalitÃ principali di Etherpad
Modifica collaborativa in tempo reale
Le modifiche di ogni partecipante appaiono istantaneamente con attribuzione codificata a colori, cosÃ¬ i team possono scrivere insieme senza conflitti di unione o blocco.
Cronologia completa delle versioni
Ogni revisione viene memorizzata con un cursore temporale che ti permette di riavvolgere e ripristinare qualsiasi stato precedente del documento.
Nessuna registrazione richiesta
I partecipanti accedono ai pad tramite un URL condiviso senza creare account, facilitando le collaborazioni occasionali con ospiti esterni.
Plugin Ecosistema
Estendi Etherpad con plugin per l'incorporamento di immagini, elenchi di attivitÃ , formati di esportazione e integrazioni di strumenti per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team.
Pannello di gestione
L'interfaccia di amministrazione basata sul web ti permette di gestire i pad, monitorare l'attivitÃ e configurare le impostazioni del server senza accesso diretto al server.
PerchÃ© eseguire Etherpad su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .