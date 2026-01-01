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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Grafana Tempo

Grafana Tempo Ã¨ un backend di tracciamento distribuito ad alta scalabilitÃ  progettato per acquisire tracce da OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin e altre fonti senza richiedere un'infrastruttura complessa. A differenza degli archivi di tracce che dipendono da Elasticsearch o Cassandra, Tempo memorizza i dati delle tracce nell'object storage, rendendolo conveniente su larga scala. Si integra nativamente con Grafana per consentire agli ingegneri di passare da una metrica Prometheus o una riga di log Loki direttamente alla traccia corrispondente.

Questo template raggruppa Tempo con Grafana Alloy come collettore OpenTelemetry, Prometheus per le metriche e Grafana come livello di visualizzazione â€” offrendoti uno stack di tracciamento distribuito autonomo che possiedi e controlli completamente sul tuo VPS.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativo

Accetta tracce tramite i protocolli OTLP gRPC e HTTP, Jaeger e Zipkin, in modo che qualsiasi applicazione strumentata possa inviare dati senza SDK specifici del fornitore.

Metriche da tracce

Genera automaticamente metriche RED (frequenza, errori, durata) dai dati di span tramite il generatore di metriche, popolando Prometheus con approfondimenti a livello di servizio senza strumentazione aggiuntiva.

Integrazione Grafana

Il datasource Grafana preconfigurato ti permette di passare da qualsiasi metrica o riga di log alla traccia correlata con un solo clic, accelerando l'analisi della causa principale.

TraceQL Linguaggio di query

Un linguaggio di query appositamente progettato consente di filtrare e aggregare le tracce per servizio, durata, stato di errore e attributi di span con una precisione che la ricerca ad hoc non puÃ² eguagliare.

Archiviazione conveniente

Memorizza i dati di traccia su disco locale senza richiedere Elasticsearch o Cassandra, mantenendo l'infrastruttura semplice e i costi operativi prevedibili.

Visualizzazione del grafico dei servizi

Deriva mappe di dipendenza dei servizi dai dati di traccia e le visualizza in Grafana, offrendo ai team una visione sempre aggiornata della comunicazione inter-servizio e della latenza.

PerchÃ© eseguire Grafana Tempo su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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