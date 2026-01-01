Distribuisci Grafana Tempo con installazione in un click.
Backend di tracciamento distribuito open source compatibile con OpenTelemetry, Jaeger e Zipkin, con visualizzazione Grafana integrata.
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Cosa puoi costruire con Grafana Tempo
Grafana Tempo Ã¨ un backend di tracciamento distribuito ad alta scalabilitÃ progettato per acquisire tracce da OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin e altre fonti senza richiedere un'infrastruttura complessa. A differenza degli archivi di tracce che dipendono da Elasticsearch o Cassandra, Tempo memorizza i dati delle tracce nell'object storage, rendendolo conveniente su larga scala. Si integra nativamente con Grafana per consentire agli ingegneri di passare da una metrica Prometheus o una riga di log Loki direttamente alla traccia corrispondente.
Questo template raggruppa Tempo con Grafana Alloy come collettore OpenTelemetry, Prometheus per le metriche e Grafana come livello di visualizzazione â€” offrendoti uno stack di tracciamento distribuito autonomo che possiedi e controlli completamente sul tuo VPS.
FunzionalitÃ principali di Grafana Tempo
OpenTelemetry Nativo
Accetta tracce tramite i protocolli OTLP gRPC e HTTP, Jaeger e Zipkin, in modo che qualsiasi applicazione strumentata possa inviare dati senza SDK specifici del fornitore.
Metriche da tracce
Genera automaticamente metriche RED (frequenza, errori, durata) dai dati di span tramite il generatore di metriche, popolando Prometheus con approfondimenti a livello di servizio senza strumentazione aggiuntiva.
Integrazione Grafana
Il datasource Grafana preconfigurato ti permette di passare da qualsiasi metrica o riga di log alla traccia correlata con un solo clic, accelerando l'analisi della causa principale.
TraceQL Linguaggio di query
Un linguaggio di query appositamente progettato consente di filtrare e aggregare le tracce per servizio, durata, stato di errore e attributi di span con una precisione che la ricerca ad hoc non puÃ² eguagliare.
Archiviazione conveniente
Memorizza i dati di traccia su disco locale senza richiedere Elasticsearch o Cassandra, mantenendo l'infrastruttura semplice e i costi operativi prevedibili.
Visualizzazione del grafico dei servizi
Deriva mappe di dipendenza dei servizi dai dati di traccia e le visualizza in Grafana, offrendo ai team una visione sempre aggiornata della comunicazione inter-servizio e della latenza.
PerchÃ© eseguire Grafana Tempo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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