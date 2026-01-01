Distribuisci Invoice Ninja con installazione in un clic.
Piattaforma open-source di fatturazione e pagamenti progettata per liberi professionisti e piccole imprese.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Invoice Ninja
Invoice Ninja Ã¨ una piattaforma open-source ricca di funzionalitÃ per creare fatture, tenere traccia delle spese, gestire i clienti e accettare pagamenti. Scelto da oltre 100.000 aziende in tutto il mondo, supporta oltre 40 gateway di pagamento, promemoria automatici, fatture ricorrenti e il monitoraggio del tempo â€” tutto in un'unica applicazione self-hosted.
Eseguire Invoice Ninja sul tuo VPS mantiene i tuoi dati finanziari sotto il tuo controllo, senza commissioni per transazione, senza costi di abbonamento e senza vincoli di fornitore. Ottieni la piena proprietÃ dei registri dei clienti, della cronologia dei pagamenti e dei rapporti finanziari senza condividere dati aziendali sensibili con fornitori SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Invoice Ninja
Pagamenti multi-gateway
Accetta pagamenti tramite Stripe, PayPal, Authorize.net e oltre 40 altri gateway direttamente sulle fatture rivolte ai clienti senza abbonamenti aggiuntivi.
Fatture ricorrenti
Automatizza la fatturazione per i clienti con contratto di mantenimento con fatture programmate che si generano e inviano su un ciclo configurato senza intervento manuale.
Tracciamento del tempo
Registra le ore fatturabili con il timer integrato e converti il tempo tracciato direttamente in voci di fattura con un solo clic.
Portale clienti
Offri ai clienti un portale self-service personalizzato per visualizzare le fatture, effettuare pagamenti e scaricare gli estratti conto senza contattarti direttamente.
Gestione delle spese
Tieni traccia delle spese aziendali, allega le ricevute e converti le spese in addebiti fatturabili ai clienti in un unico flusso di lavoro senza interruzioni.
PerchÃ© eseguire Invoice Ninja su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .