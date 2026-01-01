Apache Tika è un framework di rilevamento e analisi dei contenuti che espone una singola API REST per estrarre testo, metadati e struttura da oltre mille formati di file, inclusi PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, immagini, audio, video e file di archivio. Invece di integrare decine di librerie di parser per formato, le applicazioni inviano byte grezzi a Tika Server e ricevono un output normalizzato.

L'auto-hosting di Tika Server sul tuo VPS mantiene i contenuti dei documenti su un'infrastruttura che controlli — importante per contratti riservati, registri interni e dati regolamentati — eliminando al contempo le tariffe per documento e i limiti di velocità addebitati dalle API di estrazione ospitate. L'immagine completa include Tesseract OCR e GDAL in modo che i PDF scansionati e i file immagine siano ricercabili fin da subito.