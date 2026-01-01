Distribuisci Apache Tika con installazione in un click.
Toolkit open source di analisi dei contenuti che rileva ed estrae metadati e testo da oltre mille tipi di file.
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Cosa puoi costruire con Apache Tika
Apache Tika è un framework di rilevamento e analisi dei contenuti che espone una singola API REST per estrarre testo, metadati e struttura da oltre mille formati di file, inclusi PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, immagini, audio, video e file di archivio. Invece di integrare decine di librerie di parser per formato, le applicazioni inviano byte grezzi a Tika Server e ricevono un output normalizzato.
L'auto-hosting di Tika Server sul tuo VPS mantiene i contenuti dei documenti su un'infrastruttura che controlli — importante per contratti riservati, registri interni e dati regolamentati — eliminando al contempo le tariffe per documento e i limiti di velocità addebitati dalle API di estrazione ospitate. L'immagine completa include Tesseract OCR e GDAL in modo che i PDF scansionati e i file immagine siano ricercabili fin da subito.
Funzionalità principali di Apache Tika
Oltre mille formati
Analizza PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, immagini, audio, video e decine di formati di archivio attraverso un'unica interfaccia REST coerente.
OCR integrato
L'immagine completa include Tesseract con i pacchetti lingua inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, in modo che i PDF scansionati e i file immagine producano testo ricercabile senza servizi aggiuntivi.
Server REST API
Gli endpoint per l'estrazione del testo, i metadati, il rilevamento della lingua e l'identificazione del tipo MIME consentono a qualsiasi backend di integrare l'elaborazione dei documenti con una semplice richiesta HTTP POST.
Rilevamento lingua
Identifica automaticamente la lingua di qualsiasi testo estratto, abilitando l'indicizzazione della ricerca a valle, la traduzione e le pipeline di routing senza raggruppare librerie aggiuntive.
Pipeline pronta
Funge da fase di estrazione per piattaforme di ricerca, ingestione RAG, flussi di lavoro di e-discovery e sistemi di conservazione digitale che necessitano di testo normalizzato da documenti eterogenei.
Perché eseguire Apache Tika su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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