bewCloud è una piattaforma di cloud storage leggera e open source, costruita con TypeScript e Deno. Ti offre archiviazione e sincronizzazione di file personali su tutti i dispositivi, insieme alla compatibilità integrata con CalDAV e CardDAV per calendari e contatti — il tutto in esecuzione sulla tua infrastruttura.

A differenza delle suite cloud più pesanti, bewCloud è intenzionalmente minimale: veloce da implementare, facile da mantenere e focalizzato sui casi d'uso principali di accesso ai file e sincronizzazione dei dati personali. L'auto-hosting mantiene i tuoi file, il calendario e i contatti privati e sotto il tuo pieno controllo, senza costi di abbonamento o limiti di archiviazione imposti da terze parti.