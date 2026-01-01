Distribuisci bewCloud con installazione in un click.
Leggera piattaforma di archiviazione cloud auto-ospitata per la sincronizzazione di file personali e il supporto CalDAV e CardDAV.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con bewCloud
bewCloud è una piattaforma di cloud storage leggera e open source, costruita con TypeScript e Deno. Ti offre archiviazione e sincronizzazione di file personali su tutti i dispositivi, insieme alla compatibilità integrata con CalDAV e CardDAV per calendari e contatti — il tutto in esecuzione sulla tua infrastruttura.
A differenza delle suite cloud più pesanti, bewCloud è intenzionalmente minimale: veloce da implementare, facile da mantenere e focalizzato sui casi d'uso principali di accesso ai file e sincronizzazione dei dati personali. L'auto-hosting mantiene i tuoi file, il calendario e i contatti privati e sotto il tuo pieno controllo, senza costi di abbonamento o limiti di archiviazione imposti da terze parti.
Funzionalità principali di bewCloud
Archiviazione file personale
Archivia e accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo tramite un'interfaccia web pulita senza fare affidamento su fornitori di servizi cloud di terze parti.
Sincronizzazione CalDAV/CardDAV
Sincronizza calendari e contatti con qualsiasi client CalDAV o CardDAV, inclusi iOS, Android e app desktop.
Gestione utenti
I controlli di amministrazione integrati ti consentono di gestire gli account, configurare le politiche di iscrizione e controllare chi può accedere alla tua istanza.
Autenticazione a più fattori
Proteggi gli account con TOTP, passkey o 2FA basata su email per un ulteriore livello di sicurezza oltre le password.
Integrazione SSO
Il supporto OIDC opzionale ti consente di connetterti a un fornitore di identità esistente per il single sign-on su tutta la tua infrastruttura.
Perché eseguire bewCloud su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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