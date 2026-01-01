Distribuisci FusionDirectory con installazione in un clic.
Gestione delle identitÃ basata sul web per LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP e amministrazione delle chiavi SSH.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FusionDirectory
FusionDirectory Ã¨ un'applicazione open source per la gestione delle identitÃ e degli accessi che trasforma una directory LDAP standard in una piattaforma gestibile per utenti, gruppi, account di posta, condivisioni Samba, principal Kerberos e decine di altri servizi di sistema. Invece di scrivere file ldif o usare ldapsearch dalla riga di comando, gli amministratori lavorano in un'interfaccia web che comprende gli schemi dei servizi a cui si connettono.
Ospitare autonomamente FusionDirectory su un VPS mantiene la directory â€” il sistema di riferimento per ogni account sulla tua rete â€” interamente sotto il tuo controllo. Questa distribuzione include un backend OpenLDAP precaricato con gli schemi FusionDirectory richiesti, in modo che l'interfaccia web e la directory che gestisce vengano forniti insieme come un unico stack di applicazioni.
FunzionalitÃ principali di FusionDirectory
Amministrazione LDAP basata sul web
Gestisci utenti, gruppi, unitÃ organizzative e ACL in un browser senza scrivere file ldif o eseguire ldapadd da un terminale.
Samba e Kerberos
Provisionare account di condivisione file Samba e principal Kerberos direttamente dai record utente, mantenendo la rete Windows e l'SSO sincronizzati con la directory.
Architettura plugin
Estendi la directory con moduli opzionali per mail, DNS, DHCP, chiavi SSH, regole sudo, certificati e policy delle password â€” abilita solo quelli di cui hai bisogno.
OpenLDAP in bundle
Viene fornito con un backend OpenLDAP precaricato con gli schemi di FusionDirectory, cosÃ¬ la directory Ã¨ pronta per essere gestita immediatamente dopo il deployment.
Registro di audit
Il plugin di audit integrato registra ogni modifica della directory con chi, cosa e quando, supportando le revisioni di conformitÃ e le indagini forensi.
Gestione dei criteri password
Configura la complessitÃ della password, la scadenza e le regole di blocco tramite la UI e applicale a diverse popolazioni di utenti da un'unica schermata.
PerchÃ© eseguire FusionDirectory su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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