Distribuisci EspoCRM con un clic.
Piattaforma CRM gratuita e open-source per la gestione di lead, contatti, trattative, campagne e casi di supporto in un'interfaccia pulita e personalizzabile.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con EspoCRM
EspoCRM Ã¨ una piattaforma CRM completamente open source costruita per organizzazioni di tutte le dimensioni che necessitano di un sistema flessibile e personalizzabile per la gestione delle relazioni con i clienti. Copre l'intero ciclo di vendita â€” lead, account, contatti, opportunitÃ e attivitÃ â€” insieme a campagne di marketing, integrazione email e un helpdesk integrato per i casi di supporto.
L'auto-hosting di EspoCRM sul tuo VPS mette tutti i tuoi dati cliente sotto il tuo controllo diretto, senza costi di licenza per utente, senza vendor lock-in e con la libertÃ di estendere la piattaforma con entitÃ , campi e flussi di lavoro personalizzati per adattarsi ai tuoi esatti processi aziendali.
FunzionalitÃ principali di EspoCRM
Pipeline di vendita piena
Traccia i lead dal primo contatto fino alla chiusura con fasi di opportunitÃ personalizzabili, registri delle attivitÃ e previsioni integrati in ogni record dell'account.
Campagne di Marketing
Crea e invia campagne email a liste di contatti mirate con tracciamento delle aperture e dei clic, senza richiedere una piattaforma di marketing di terze parti.
EntitÃ Personalizzate & Campi
Crea modelli di dati personalizzati con nuovi tipi di entitÃ , campi, relazioni e viste tramite il pannello di amministrazione â€” nessun codice richiesto per la maggior parte delle personalizzazioni.
Helpdesk integrato
Gestisci i casi di assistenza clienti con un sistema di ticketing che si collega direttamente a contatti, account e registri di vendita per un contesto completo.
REST API e Integrazioni
Collega EspoCRM a sistemi esterni tramite una REST API pulita, con integrazioni predefinite per server di posta elettronica, VoIP e strumenti aziendali popolari.
PerchÃ© eseguire EspoCRM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .