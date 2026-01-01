eLabFTW Ã¨ un quaderno di laboratorio elettronico (ELN) gratuito e open-source, costruito specificamente per i laboratori di ricerca. Sostituisce i quaderni cartacei e i fogli di calcolo sparsi con uno spazio di lavoro strutturato e ricercabile dove gli scienziati registrano esperimenti, gestiscono campioni e reagenti, archiviano protocolli e collaborano su risorse condivise tra i team.

L'auto-hosting di eLabFTW sul tuo VPS mantiene dati di ricerca sensibili, proprietÃ intellettuale e risultati non pubblicati interamente sotto il controllo istituzionale â€” nessun cloud di terze parti, nessun costo per licenza e nessun rischio di vendor lock-in. L'esportazione completa in PDF/ZIP, la marcatura temporale e l'archiviazione compatibile con S3 lo rendono adatto per ambienti regolamentati che richiedono tracce di audit e archiviazione a lungo termine.