Distribuisci eLabFTW con installazione in un click.
Quaderno di laboratorio elettronico open-source per team di ricerca per tracciare esperimenti, campioni e protocolli.
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Cosa puoi costruire con eLabFTW
eLabFTW Ã¨ un quaderno di laboratorio elettronico (ELN) gratuito e open-source, costruito specificamente per i laboratori di ricerca. Sostituisce i quaderni cartacei e i fogli di calcolo sparsi con uno spazio di lavoro strutturato e ricercabile dove gli scienziati registrano esperimenti, gestiscono campioni e reagenti, archiviano protocolli e collaborano su risorse condivise tra i team.
L'auto-hosting di eLabFTW sul tuo VPS mantiene dati di ricerca sensibili, proprietÃ intellettuale e risultati non pubblicati interamente sotto il controllo istituzionale â€” nessun cloud di terze parti, nessun costo per licenza e nessun rischio di vendor lock-in. L'esportazione completa in PDF/ZIP, la marcatura temporale e l'archiviazione compatibile con S3 lo rendono adatto per ambienti regolamentati che richiedono tracce di audit e archiviazione a lungo termine.
FunzionalitÃ principali di eLabFTW
Quaderno degli esperimenti
Editor rich-text e Markdown con LaTeX, evidenziazione del codice, allegati di file e cronologia delle versioni per ogni voce di esperimento.
Database di esempio
Traccia reagenti, attrezzature, anticorpi e linee cellulari con tipi di articoli personalizzati, metadati e posizioni di inventario in tutto il laboratorio.
Collaborazione di squadra
Condividi esperimenti e risorse tra i team con controllo degli accessi granulare per elemento e per utente e una libreria di template condivisa.
Protocolli riutilizzabili
Crea una libreria di protocolli versionata che qualsiasi membro del team puÃ² clonare in un nuovo esperimento, mantenendo i metodi coerenti e riproducibili.
Marche temporali affidabili
Apposizione di timestamp crittografici alle voci degli esperimenti tramite le autoritÃ RFC 3161 per dimostrare quando i dati sono stati registrati per esigenze di IP e di audit.
Esportazioni PDF e ZIP
Genera report PDF firmati o archivi ZIP completi di esperimenti e risorse per l'archiviazione, la revisione normativa o la pubblicazione.
PerchÃ© eseguire eLabFTW su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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