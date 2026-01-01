Fino al 69% di sconto per Grafana Pyroscope

Distribuisci Grafana Pyroscope con installazione a un click.

Backend di profilazione continua open source che ti aiuta a eseguire il debug di problemi di CPU, memoria e latenza fino a una singola riga di codice.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Grafana Pyroscope con installazione a un click.

Scegli un piano VPS per Grafana Pyroscope

69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope Ã¨ un database di profiling continuo open-source, costruito per archiviare e interrogare dati di profiling da applicazioni in produzione su larga scala. A differenza dei profiler una tantum che esegui durante gli incidenti, Pyroscope acquisisce profili continuamente da sorgenti Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, cosÃ¬ puoi confrontare i flame graph tra deployment, regioni o qualsiasi etichetta personalizzata.

L'auto-hosting di Pyroscope sul tuo VPS mantiene i dati di profilo sensibili (spesso contenenti nomi di funzioni, percorsi di file e stack trace dal tuo codice) lontani da servizi di terze parti, permettendoti di ottimizzare la conservazione e l'archiviazione in base al tuo carico di lavoro. La modalitÃ  single-binary inclusa esegue i componenti distributor, ingester, query e compactor in un unico container con archiviazione su filesystem locale â€” senza richiedere Kubernetes, object storage o dipendenze esterne.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Grafana Pyroscope

Profilazione continua

Acquisisci profili dai servizi in esecuzione 24 ore su 24 invece di aspettare un incidente, in modo da poter confrontare due punti qualsiasi nel tempo su un grafico a fiamma.

Supporto per piÃ¹ lingue

SDK nativi per Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust e .NET, oltre all'auto-strumentazione di Grafana Alloy e eBPF per la profilazione senza codice di qualsiasi binario.

Compatibile con OpenTelemetry

Accetta profili tramite il protocollo OpenTelemetry e correla i profili con tracce, metriche e log esistenti senza modificare la tua pipeline di raccolta.

Confronti di grafici a fiamma

Confronta due flame graph affiancati per vedere istantaneamente quali funzioni sono regredite dopo un deploy, hanno scalato male sotto carico o sono migliorate dopo una correzione.

Filtro basato su Tag

Seziona i profili in base a qualsiasi etichetta â€” servizio, regione, versione, tenant o dimensione personalizzata â€” per isolare il carico di lavoro esatto che causa una regressione delle prestazioni.

Archiviazione Binaria Singola

Funziona come un unico container con archiviazione su filesystem locale per impostazione predefinita, con backend S3, GCS e Azure opzionali quando superi le capacitÃ  di un singolo nodo.

PerchÃ© eseguire Grafana Pyroscope su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma Ã¨ un bellissimo strumento di monitoraggio self-hosted

Seleziona
Alerta

Alerta

Piattaforma open source di gestione degli avvisi per consolidare gli avvisi di monitoraggio

Seleziona
Apache Druid

Apache Druid

Database di analisi in tempo reale per query OLAP in meno di un secondo su dati di eventi in streaming

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonchÃ© per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.