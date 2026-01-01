Distribuisci Grafana Pyroscope con installazione a un click.
Backend di profilazione continua open source che ti aiuta a eseguire il debug di problemi di CPU, memoria e latenza fino a una singola riga di codice.
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Cosa puoi costruire con Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope Ã¨ un database di profiling continuo open-source, costruito per archiviare e interrogare dati di profiling da applicazioni in produzione su larga scala. A differenza dei profiler una tantum che esegui durante gli incidenti, Pyroscope acquisisce profili continuamente da sorgenti Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, cosÃ¬ puoi confrontare i flame graph tra deployment, regioni o qualsiasi etichetta personalizzata.
L'auto-hosting di Pyroscope sul tuo VPS mantiene i dati di profilo sensibili (spesso contenenti nomi di funzioni, percorsi di file e stack trace dal tuo codice) lontani da servizi di terze parti, permettendoti di ottimizzare la conservazione e l'archiviazione in base al tuo carico di lavoro. La modalitÃ single-binary inclusa esegue i componenti distributor, ingester, query e compactor in un unico container con archiviazione su filesystem locale â€” senza richiedere Kubernetes, object storage o dipendenze esterne.
FunzionalitÃ principali di Grafana Pyroscope
Profilazione continua
Acquisisci profili dai servizi in esecuzione 24 ore su 24 invece di aspettare un incidente, in modo da poter confrontare due punti qualsiasi nel tempo su un grafico a fiamma.
Supporto per piÃ¹ lingue
SDK nativi per Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust e .NET, oltre all'auto-strumentazione di Grafana Alloy e eBPF per la profilazione senza codice di qualsiasi binario.
Compatibile con OpenTelemetry
Accetta profili tramite il protocollo OpenTelemetry e correla i profili con tracce, metriche e log esistenti senza modificare la tua pipeline di raccolta.
Confronti di grafici a fiamma
Confronta due flame graph affiancati per vedere istantaneamente quali funzioni sono regredite dopo un deploy, hanno scalato male sotto carico o sono migliorate dopo una correzione.
Filtro basato su Tag
Seziona i profili in base a qualsiasi etichetta â€” servizio, regione, versione, tenant o dimensione personalizzata â€” per isolare il carico di lavoro esatto che causa una regressione delle prestazioni.
Archiviazione Binaria Singola
Funziona come un unico container con archiviazione su filesystem locale per impostazione predefinita, con backend S3, GCS e Azure opzionali quando superi le capacitÃ di un singolo nodo.
PerchÃ© eseguire Grafana Pyroscope su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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