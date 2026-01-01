Distribuisci Owncast con un click.
Server di live streaming e chat auto-ospitato â€” trasmetti video in diretta alle tue condizioni senza dipendere da Twitch o YouTube.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Owncast
Owncast Ã¨ un server di live streaming e chat self-hosted gratuito e open source che ti dÃ il pieno controllo delle tue trasmissioni. Sostituisce piattaforme commerciali come Twitch o YouTube Live con il tuo stream dedicato, dove stabilisci le regole, gestisci la relazione con il pubblico e mantieni tutti i contenuti e i dati degli spettatori sul tuo server.
Compatibile con software di trasmissione RTMP standard come OBS, Streamlabs e XSplit, Owncast funziona con gli strumenti che gli streamer giÃ conoscono. Si integra anche con il Fediverse tramite ActivityPub, permettendo agli utenti su Mastodon e altre piattaforme decentralizzate di seguirti e ricevere notifiche quando vai in diretta â€” senza richiedere loro di creare un account sul tuo sito.
FunzionalitÃ principali di Owncast
Trasmissione RTMP
Connettiti direttamente da OBS, Streamlabs o qualsiasi encoder compatibile con RTMP â€” nessun plugin proprietario o modifiche software richieste.
Live Chat integrata
La chat in tempo reale integrata consente agli spettatori di interagire durante il tuo stream senza la necessitÃ di widget di terze parti o servizi di chat esterni.
Integrazione Fediverse
Il supporto ActivityPub consente agli utenti di Mastodon e di altri Fediverse di seguire il tuo stream e ricevere notifiche di live, espandendo la tua portata sulle reti decentralizzate.
Brand Personalizzato
Imposta il tuo nome, logo, descrizione e link social in modo che la tua pagina di streaming rifletta la tua identitÃ , non un modello di piattaforma generico.
Registrazione dello stream
Salva facoltativamente le trasmissioni in locale per la riproduzione on-demand, dando agli spettatori accesso ai tuoi contenuti anche dopo la fine della diretta streaming.
PerchÃ© eseguire Owncast su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .