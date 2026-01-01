Owncast Ã¨ un server di live streaming e chat self-hosted gratuito e open source che ti dÃ il pieno controllo delle tue trasmissioni. Sostituisce piattaforme commerciali come Twitch o YouTube Live con il tuo stream dedicato, dove stabilisci le regole, gestisci la relazione con il pubblico e mantieni tutti i contenuti e i dati degli spettatori sul tuo server.

Compatibile con software di trasmissione RTMP standard come OBS, Streamlabs e XSplit, Owncast funziona con gli strumenti che gli streamer giÃ conoscono. Si integra anche con il Fediverse tramite ActivityPub, permettendo agli utenti su Mastodon e altre piattaforme decentralizzate di seguirti e ricevere notifiche quando vai in diretta â€” senza richiedere loro di creare un account sul tuo sito.