Distribuisci Quasarr con installazione in un click.
Ponte JDownloader che espone un indicizzatore Newznab e un client di download SABnzbd per l'intero stack multimediale Arr.
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Cosa puoi costruire con Quasarr
Quasarr Ã¨ un servizio Python leggero che si presenta sia come indicizzatore Newznab che come client di download SABnzbd, e poi inoltra ogni acquisizione a JDownloader 2 tramite la sua API cloud My JDownloader. Il risultato Ã¨ un ponte senza soluzione di continuitÃ che permette a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr e Magazarr di cercare e scaricare da hoster one-click senza mai toccare Usenet o BitTorrent reali.
L'auto-hosting di Quasarr su un VPS mantiene il ponte online 24 ore su 24, insieme a JDownloader, e include un flusso di decrittazione CAPTCHA integrato per i link protetti. Gli sponsor attivi di GitHub possono collegare SponsorsHelper per risolvere i CAPTCHA automaticamente.
FunzionalitÃ principali di Quasarr
JDownloader ponte
Inoltra ogni acquisizione da Radarr, Sonarr, Lidarr e Magazarr direttamente in JDownloader 2 tramite l'API cloud di My JDownloader.
Indicizzatore Newznab
Quasarr espone un endpoint di ricerca compatibile con Newznab in modo che lo stack Arr possa trovare le release sugli hoster one-click supportati utilizzando gli ID IMDb o le query di testo.
Emulazione client SABnzbd
Agisce come client di download SABnzbd in modo che Radarr, Sonarr e Lidarr possano mettere in coda, monitorare e importare i download completati senza alcuna modifica al loro flusso di lavoro.
Decrittazione CAPTCHA
La decrittazione dei link integrata gestisce i rilasci protetti da CAPTCHA, con script Tampermonkey opzionali e integrazione di SponsorsHelper per la risoluzione automatica.
Controllo di categoria e mirroring
Le Whitelists per categoria per hostname e mirror di download mantengono la tua libreria sulle fonti di cui ti fidi senza modificare la configurazione di Arr.
Notifiche e autenticazione
Le notifiche opzionali di Discord e Telegram, piÃ¹ l'autenticazione basata su modulo o HTTP Basic, proteggono l'interfaccia utente web e ti tengono aggiornato.
PerchÃ© eseguire Quasarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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