Distribuisci Tinode con installazione in un click.
Piattaforma di messaggistica istantanea open source con client mobili e web, chat in tempo reale e supporto per la crittografia end-to-end.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tinode
Tinode Ã¨ una piattaforma di messaggistica istantanea completamente open-source che offre uno stack completo â€” un backend server Go, client ufficiali per web, iOS, Android e desktop, e un'API gRPC per integrazioni personalizzate. Supporta messaggistica individuale e di gruppo, indicatori di digitazione, conferme di lettura, allegati di file e crittografia end-to-end opzionale, portando le funzionalitÃ delle piattaforme di messaggistica commerciali all'infrastruttura di tua proprietÃ .
L'auto-hosting di Tinode su un VPS significa che le tue conversazioni, i dati utente e i trasferimenti di file non toccano mai un servizio di messaggistica di terze parti. Usa il client web integrato subito dopo il deployment o collega le tue app mobili e web tramite l'API gRPC o REST.
FunzionalitÃ principali di Tinode
Messaggistica in tempo reale
Fornisce messaggi istantanei con indicatori di digitazione, conferme di lettura e reazioni ai messaggi su client web, iOS, Android e desktop contemporaneamente.
Chat di gruppo e canali
Crea conversazioni di gruppo con iscrizione configurabile, ruoli e permessi per team e comunitÃ di qualsiasi dimensione.
Crittografia end-to-end
La crittografia E2E opzionale mantiene privato il contenuto dei messaggi â€” illeggibile per il server e qualsiasi intermediario, anche il tuo.
Condivisione di file e media
Condividi immagini, file e allegati direttamente nelle conversazioni, archiviati sul tuo filesystem o su un bucket compatibile con S3.
Video e chiamate vocali
Il supporto WebRTC integrato consente chiamate video e vocali direttamente all'interno dell'interfaccia di chat senza dover passare a un'app separata.
gRPC e REST API
Le API gRPC e REST complete ti consentono di integrare la messaggistica di Tinode in app personalizzate o di integrarla con i flussi di lavoro aziendali esistenti.
PerchÃ© eseguire Tinode su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .