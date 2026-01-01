Distribuisci PrivateGPT con installazione a un click.
Motore RAG auto-ospitato che ti permette di chattare con i tuoi documenti privati utilizzando LLM locali — nessun dato lascia il tuo server.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con PrivateGPT
PrivateGPT è una piattaforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source per interrogare i tuoi documenti utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni locali. Carica file e poni domande su di essi — il sistema recupera i passaggi più pertinenti e utilizza un LLM locale per generare risposte accurate e citate senza inviare alcun dato ad API esterne o servizi cloud.
Questa implementazione utilizza Ollama per eseguire l'inferenza interamente sulla CPU, rendendola pratica su qualsiasi VPS senza GPU. Al primo avvio, Ollama scarica automaticamente Llama 3.1 8B e un modello di embedding testuale — non è richiesto alcun account HuggingFace o chiave API. Gli avvii successivi sono veloci. L'auto-hosting mantiene i tuoi documenti, le query e la cronologia delle conversazioni su un'infrastruttura che controlli completamente.
Funzionalità principali di PrivateGPT
Privato al 100% per design
Tutta l'inferenza viene eseguita localmente tramite Ollama — documenti, query e risposte non toccano mai API esterne o servizi cloud.
Ingestione documenti
Carica file PDF, file di testo, fogli di calcolo e altro ancora; il sistema li suddivide in blocchi e li incorpora in un archivio vettoriale locale per il recupero semantico.
Risposte basate su RAG
Ogni risposta recupera prima i passaggi più pertinenti del documento, basando le risposte sul tuo contenuto effettivo piuttosto che su conoscenze allucinate.
Molteplici modalità di query
Passa tra chat RAG, ricerca completa di documenti, chat LLM semplice e riepilogo dalla stessa interfaccia senza riconfigurare nulla.
Inferenza senza GPU
Funziona interamente su CPU tramite Ollama — non sono richieste GPU o CUDA, rendendolo distribuibile su qualsiasi piano VPS standard.
UI web integrata
Interfaccia basata su Gradio per caricare documenti, fare domande e gestire i file acquisiti — nessun frontend separato da installare.
Perché eseguire PrivateGPT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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