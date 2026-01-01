PrivateGPT è una piattaforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source per interrogare i tuoi documenti utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni locali. Carica file e poni domande su di essi — il sistema recupera i passaggi più pertinenti e utilizza un LLM locale per generare risposte accurate e citate senza inviare alcun dato ad API esterne o servizi cloud.

Questa implementazione utilizza Ollama per eseguire l'inferenza interamente sulla CPU, rendendola pratica su qualsiasi VPS senza GPU. Al primo avvio, Ollama scarica automaticamente Llama 3.1 8B e un modello di embedding testuale — non è richiesto alcun account HuggingFace o chiave API. Gli avvii successivi sono veloci. L'auto-hosting mantiene i tuoi documenti, le query e la cronologia delle conversazioni su un'infrastruttura che controlli completamente.