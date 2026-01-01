Distribuisci DreamFactory con installazione a 1 click.
Piattaforma API REST e GraphQL open-source che genera automaticamente API di database sicure in pochi minuti senza programmare.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DreamFactory
DreamFactory Ã¨ una piattaforma open-source per la generazione di API che crea istantaneamente API REST e GraphQL completamente documentate e protette da ruoli per qualsiasi database â€” MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server e altro ancora â€” senza scrivere una singola riga di codice. Collega il tuo database e DreamFactory genera un'API CRUD completa con autenticazione, limitazione della velocitÃ e controllo degli accessi a livello di campo integrati.
L'auto-hosting di DreamFactory sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi dati e del tuo livello API, senza costi per chiamata o vendor lock-in. Questa distribuzione include MySQL per il database di sistema e Redis per la cache ad alte prestazioni, offrendoti una piattaforma API pronta per la produzione fin da subito.
FunzionalitÃ principali di DreamFactory
API autogenerate
Collega qualsiasi database SQL o NoSQL e ricevi istantaneamente un'API REST e GraphQL completa con supporto CRUD completo â€” non Ã¨ richiesta alcuna codifica manuale degli endpoint.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definisci autorizzazioni granulari per utente o ruolo, limitando l'accesso fino a singole tabelle e campi per mantenere i dati al sicuro.
Supporto multi-database
Genera API da MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle e decine di altre fonti di dati da un'unica piattaforma.
Gestione chiavi API
Emetti e revoca chiavi API per applicazione o consumatore, con limitazione di velocitÃ opzionale per prevenire abusi e controllare l'utilizzo.
Documentazione API Live
Ogni API generata include documentazione Swagger interattiva in modo che gli sviluppatori possano esplorare e testare gli endpoint immediatamente.
PerchÃ© eseguire DreamFactory su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .