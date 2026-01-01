Distribuisci Loomio con un clic.
Piattaforma open source collaborativa per la presa di decisioni che consente ai gruppi di discutere proposte, condurre sondaggi e prendere decisioni insieme.
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Cosa puoi costruire con Loomio
Loomio è una piattaforma open-source creata appositamente per il processo decisionale collaborativo. I gruppi possono tenere discussioni strutturate, creare proposte, condurre sondaggi e registrare i risultati, tutto in un unico posto. A differenza degli strumenti di chat generici, Loomio mantiene le conversazioni focalizzate sul raggiungimento di decisioni chiare, rendendolo ideale per cooperative, organizzazioni no-profit, organizzazioni comunitarie e team distribuiti.
L'auto-hosting di Loomio sul tuo VPS mantiene i dati dei membri completamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza dipendenza da un servizio di terze parti. Questa implementazione include l'applicazione web completa di Rails, il worker in background Sidekiq, il database PostgreSQL, la coda Redis e un server Hocuspocus per la modifica collaborativa di documenti in tempo reale.
Funzionalità principali di Loomio
Proposte strutturate
Crea proposte a tempo con opzioni per approvare, disapprovare, astenersi e bloccare, in modo che i gruppi possano prendere decisioni responsabili con una chiara traccia di controllo.
Sondaggi flessibili
Esegui votazioni a scelta classificata, votazioni a punti, sondaggi a punteggio e sondaggi per l'orario delle riunioni per raccogliere un input di gruppo sfumato che vada oltre le semplici domande sì/no.
Discussioni annidate
Mantieni le conversazioni organizzate con commenti in thread e reazioni contestuali, in modo che il contesto importante non vada mai perso in un canale di chat affollato.
Collaborazione in tempo reale
Modifica in collaborazione il testo della proposta e i thread di discussione in tempo reale utilizzando il server Hocuspocus integrato, senza la necessità di un editor di terze parti.
Sottogruppi e autorizzazioni
Organizza i membri in sottogruppi con impostazioni di privacy e ruoli indipendenti, supportando strutture organizzative complesse all'interno di una singola installazione.
Perché eseguire Loomio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.