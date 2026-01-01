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Piattaforma open source collaborativa per la presa di decisioni che consente ai gruppi di discutere proposte, condurre sondaggi e prendere decisioni insieme.

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Loomio

Loomio è una piattaforma open-source creata appositamente per il processo decisionale collaborativo. I gruppi possono tenere discussioni strutturate, creare proposte, condurre sondaggi e registrare i risultati, tutto in un unico posto. A differenza degli strumenti di chat generici, Loomio mantiene le conversazioni focalizzate sul raggiungimento di decisioni chiare, rendendolo ideale per cooperative, organizzazioni no-profit, organizzazioni comunitarie e team distribuiti.

L'auto-hosting di Loomio sul tuo VPS mantiene i dati dei membri completamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza dipendenza da un servizio di terze parti. Questa implementazione include l'applicazione web completa di Rails, il worker in background Sidekiq, il database PostgreSQL, la coda Redis e un server Hocuspocus per la modifica collaborativa di documenti in tempo reale.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Loomio

Proposte strutturate

Crea proposte a tempo con opzioni per approvare, disapprovare, astenersi e bloccare, in modo che i gruppi possano prendere decisioni responsabili con una chiara traccia di controllo.

Sondaggi flessibili

Esegui votazioni a scelta classificata, votazioni a punti, sondaggi a punteggio e sondaggi per l'orario delle riunioni per raccogliere un input di gruppo sfumato che vada oltre le semplici domande sì/no.

Discussioni annidate

Mantieni le conversazioni organizzate con commenti in thread e reazioni contestuali, in modo che il contesto importante non vada mai perso in un canale di chat affollato.

Collaborazione in tempo reale

Modifica in collaborazione il testo della proposta e i thread di discussione in tempo reale utilizzando il server Hocuspocus integrato, senza la necessità di un editor di terze parti.

Sottogruppi e autorizzazioni

Organizza i membri in sottogruppi con impostazioni di privacy e ruoli indipendenti, supportando strutture organizzative complesse all'interno di una singola installazione.

Perché eseguire Loomio su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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