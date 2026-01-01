Mobilizon è una piattaforma gratuita e federata per l'organizzazione di eventi, creata da Framasoft e ora gestita dall'organizzazione no-profit Kaihuri. Sostituisce Facebook Events e Meetup con una rete di istanze indipendenti che si interconnettono tramite il protocollo ActivityPub, offrendo a organizzatori, attivisti e comunità un luogo dove pubblicare eventi e gruppi senza sottoporre i partecipanti a tracciamento pubblicitario, raccolta di dati o feed algoritmici.

L'auto-hosting di Mobilizon sul tuo VPS significa che controlli chi si unisce alla tua istanza, quali regole di moderazione si applicano e per quanto tempo i dati degli eventi vengono conservati. La tua comunità mantiene il suo calendario e la lista dei membri anche se una singola istanza — o un'intera piattaforma commerciale — scompare, perché la federazione rende la rete resiliente per sua natura.