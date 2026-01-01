Distribuisci Mobilizon con installazione in un click.
Organizzatore di eventi federato e open-source per comunità e movimenti che necessitano di incontri senza sorveglianza.
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Cosa puoi costruire con Mobilizon
Mobilizon è una piattaforma gratuita e federata per l'organizzazione di eventi, creata da Framasoft e ora gestita dall'organizzazione no-profit Kaihuri. Sostituisce Facebook Events e Meetup con una rete di istanze indipendenti che si interconnettono tramite il protocollo ActivityPub, offrendo a organizzatori, attivisti e comunità un luogo dove pubblicare eventi e gruppi senza sottoporre i partecipanti a tracciamento pubblicitario, raccolta di dati o feed algoritmici.
L'auto-hosting di Mobilizon sul tuo VPS significa che controlli chi si unisce alla tua istanza, quali regole di moderazione si applicano e per quanto tempo i dati degli eventi vengono conservati. La tua comunità mantiene il suo calendario e la lista dei membri anche se una singola istanza — o un'intera piattaforma commerciale — scompare, perché la federazione rende la rete resiliente per sua natura.
Funzionalità principali di Mobilizon
Federazione ActivityPub
Connettiti a Mastodon, PeerTube e a ogni altra istanza Mobilizon in modo che i partecipanti possano seguire eventi e gruppi attraverso il fediverso da un singolo account.
Gruppi e discussioni
Gestisci gruppi persistenti con post, risorse e discussioni condivise, in modo che l'organizzazione continui tra gli eventi, non solo il giorno stesso.
Privacy per definizione
Nessun tracker di terze parti, nessuna pubblicità e nessuna email richiesta per gli eventi pubblici — i partecipanti possono rispondere in forma anonima o con un'identità federata.
Profili multi-identità
Mantenere identità separate per attivismo, lavoro e hobby sotto un unico account in modo che la vita personale rimanga separata dall'organizzazione pubblica.
Mappe e geolocalizzazione
La ricerca di luoghi e le mappe degli eventi basate su OpenStreetMap aiutano le comunità locali a trovare incontri nelle vicinanze senza inviare dati a fornitori di mappe commerciali.
Moderazione self-hosted
Imposta regole a livello di istanza, approva nuovi account e blocca server ostili — ogni decisione di moderazione rimane sul tuo VPS anziché su una piattaforma centrale.
Perché eseguire Mobilizon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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