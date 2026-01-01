Installa Odoo con 1 clic.
Suite ERP e CRM open source che copre vendite, contabilitÃ , inventario, e-commerce e molto altro in un'unica piattaforma integrata.
Scegli un piano VPS per Odoo
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Odoo
Odoo Ã¨ una suite completa di gestione aziendale open-source utilizzata da oltre 10 milioni di utenti in 120 paesi. Il suo design modulare ti permette di iniziare con le app di cui hai bisogno â€” CRM, contabilitÃ , inventario, e-commerce o gestione dei progetti â€” ed espanderti man mano che la tua attivitÃ cresce, il tutto da un'unica interfaccia unificata.
L'auto-hosting di Odoo sul tuo VPS elimina i costi di abbonamento per utente, mantiene tutti i tuoi dati aziendali sotto il tuo controllo e ti dÃ la libertÃ di installare moduli e integrazioni personalizzati senza restrizioni. Questo template include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile.
FunzionalitÃ principali di Odoo
CRM e Vendite Integrati
Tieni traccia dei lead, gestisci le pipeline e automatizza i follow-up in un CRM che si connette direttamente alla fatturazione e all'inventario.
Commercio elettronico integrato
Lancia un negozio online con un website builder drag and drop, catalogo prodotti e integrazioni di gateway di pagamento.
ContabilitÃ e Fatturazione
Gestisci la fatturazione multi-valuta, la conformitÃ fiscale e la riconciliazione bancaria senza uno strumento di contabilitÃ separato.
Inventario e Produzione
Gestisci le scorte su piÃ¹ magazzini, esegui i flussi di lavoro MRP e monitora la produzione con il supporto della scansione di codici a barre.
Negozio di app modulare
Scegli tra oltre 30.000 moduli di terze parti per estendere Odoo con flussi di lavoro specifici del settore e integrazioni.
PerchÃ© eseguire Odoo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .