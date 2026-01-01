Distribuisci Mailpit con installazione in un click.
Strumento leggero per il test delle email che cattura i messaggi SMTP e li visualizza in una casella di posta basata su browser.
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Cosa puoi costruire con Mailpit
Mailpit Ã¨ uno strumento open-source per il test e il debug delle email, creato per gli sviluppatori. Esegue un server SMTP integrato che intercetta tutte le email in uscita dalle tue applicazioni e visualizza i messaggi acquisiti in una casella di posta web pulita e ricercabile, senza mai inviare email a destinatari reali. Questo lo rende sicuro per testare i flussi di notifica email, iterare sui template email e verificare le configurazioni SMTP negli ambienti di sviluppo e staging.
Mailpit Ã¨ il sostituto moderno e attivamente mantenuto di MailHog (che non Ã¨ piÃ¹ mantenuto). Viene fornito come un singolo binario leggero con un archivio messaggi veloce basato su SQLite, ricerca full-text, rendering di email HTML, un'API REST e autenticazione SMTP e UI opzionale â€” il tutto con un'impronta di memoria trascurabile.
FunzionalitÃ principali di Mailpit
Cattura email SMTP
Agisce come un server SMTP drop-in che intercetta la posta in uscita da qualsiasi applicazione, prevenendo la consegna accidentale a indirizzi email reali durante lo sviluppo.
Casella di posta basata su browser
Visualizza, cerca e ispeziona tutti i messaggi acquisiti in un'interfaccia utente web reattiva con rendering HTML completo, visualizzazione sorgente e layout ottimizzato per dispositivi mobili.
Accesso API REST
Interrogare, eliminare e gestire i messaggi in modo programmatico tramite un'API REST documentata, consentendo l'integrazione con suite di test automatizzate e pipeline CI/CD.
Ricerca full-text
Cerca tra le righe dell'oggetto, gli indirizzi del mittente e del destinatario e il corpo del messaggio per individuare rapidamente email specifiche durante i test.
Etichettatura dei messaggi
Tagga automaticamente i messaggi per tipo â€” HTML, allegati, immagini incorporate â€” per un rapido filtraggio visivo attraverso grandi volumi di email di test.
PerchÃ© eseguire Mailpit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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