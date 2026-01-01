Mailpit Ã¨ uno strumento open-source per il test e il debug delle email, creato per gli sviluppatori. Esegue un server SMTP integrato che intercetta tutte le email in uscita dalle tue applicazioni e visualizza i messaggi acquisiti in una casella di posta web pulita e ricercabile, senza mai inviare email a destinatari reali. Questo lo rende sicuro per testare i flussi di notifica email, iterare sui template email e verificare le configurazioni SMTP negli ambienti di sviluppo e staging.

Mailpit Ã¨ il sostituto moderno e attivamente mantenuto di MailHog (che non Ã¨ piÃ¹ mantenuto). Viene fornito come un singolo binario leggero con un archivio messaggi veloce basato su SQLite, ricerca full-text, rendering di email HTML, un'API REST e autenticazione SMTP e UI opzionale â€” il tutto con un'impronta di memoria trascurabile.