Pulse Ã¨ una dashboard di monitoraggio open-source e in tempo reale che ti offre una visione unica e unificata dei tuoi cluster Proxmox VE, delle istanze Proxmox Backup Server, degli host Docker e dei carichi di lavoro Kubernetes. Interroga continuamente ogni nodo connesso e trasmette metriche di CPU, memoria, storage e rete a un'interfaccia web veloce, cosÃ¬ puoi individuare la pressione su una macchina virtuale, un container o un datastore di backup nel momento in cui si verifica, anzichÃ© dopo un'interruzione.

PoichÃ© Pulse Ã¨ auto-ospitato, ogni credenziale e metrica rimane sull'infrastruttura che controlli, senza telemetria di terze parti e senza licenze per nodo. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene la dashboard raggiungibile anche quando un host monitorato Ã¨ in difficoltÃ , e gli avvisi di soglia configurabili ti notificano via email, webhook o chat prima che piccoli problemi si trasformino in tempi di inattivitÃ .