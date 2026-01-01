Distribuisci Pulse con installazione in un click.
Dashboard di monitoraggio in tempo reale per Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker e Kubernetes con avvisi e metriche storiche.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pulse
Pulse Ã¨ una dashboard di monitoraggio open-source e in tempo reale che ti offre una visione unica e unificata dei tuoi cluster Proxmox VE, delle istanze Proxmox Backup Server, degli host Docker e dei carichi di lavoro Kubernetes. Interroga continuamente ogni nodo connesso e trasmette metriche di CPU, memoria, storage e rete a un'interfaccia web veloce, cosÃ¬ puoi individuare la pressione su una macchina virtuale, un container o un datastore di backup nel momento in cui si verifica, anzichÃ© dopo un'interruzione.
PoichÃ© Pulse Ã¨ auto-ospitato, ogni credenziale e metrica rimane sull'infrastruttura che controlli, senza telemetria di terze parti e senza licenze per nodo. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene la dashboard raggiungibile anche quando un host monitorato Ã¨ in difficoltÃ , e gli avvisi di soglia configurabili ti notificano via email, webhook o chat prima che piccoli problemi si trasformino in tempi di inattivitÃ .
FunzionalitÃ principali di Pulse
Vista unificata Proxmox
Monitora piÃ¹ cluster Proxmox VE e istanze di Proxmox Backup Server da un'unica dashboard, con metriche per VM, per container e per datastore.
Metriche di streaming in tempo reale
I dati in tempo reale di CPU, memoria, disco e rete si aggiornano continuamente tramite WebSocket, cosÃ¬ vedi le variazioni di carico nell'istante in cui si verificano.
Monitoraggio Docker e Kubernetes
Monitora l'utilizzo delle risorse di container e pod insieme ai tuoi host Proxmox per avere un quadro coerente su macchine virtuali e container.
Avvisi di soglia configurabili
Imposta limiti su CPU, memoria, archiviazione o temperatura e ricevi notifiche via email, webhook o chat prima che i problemi si aggravino.
Polling API senza agente
Pulse si connette a Proxmox utilizzando token API, quindi non c'Ã¨ nulla di aggiuntivo da installare sui nodi che monitora.
PerchÃ© eseguire Pulse su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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