Distribuisci FlexGet con 1 click.
Potente strumento di automazione per scaricare e gestire contenuti multimediali da feed RSS, siti torrent e altro ancora.
Scegli un piano VPS per FlexGet
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FlexGet
FlexGet Ã¨ uno strumento di automazione multiuso per contenuti da RSS, siti torrent, indicizzatori Usenet e decine di altre fonti. Recupera i metadati di episodi e film, filtra le release in base alle tue regole di qualitÃ , elimina i duplicati rispetto alla tua libreria esistente e consegna i download corrispondenti a client torrent, downloader Usenet o script di post-elaborazione â€” tutto gestito da una singola configurazione YAML dichiarativa.
L'auto-hosting di FlexGet su un VPS mantiene la tua automazione sempre attiva, cosÃ¬ i feed non perdono mai una finestra di rilascio. Si integra con Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd e l'intera infrastruttura di media server come il collante di pianificazione che mantiene tutto alimentato.
FunzionalitÃ principali di FlexGet
Automazione basata su YAML
Definisci ogni feed, filtro, trasformazione e destinazione di download in un unico file di configurazione â€” facile da gestire con il controllo di versione e da replicare tra le istanze.
Centinaia di integrazioni
Plugin integrati per siti torrent, feed RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet e molti altri.
Scoperta di serie e film
Traccia serie TV e film tra i fornitori, elimina i duplicati dalla tua libreria e recupera solo le versioni che corrispondono alle tue regole di qualitÃ e lingua.
Web UI e REST API
Sfoglia le attivitÃ in coda, avvia le esecuzioni manualmente e ispeziona la cronologia dal browser â€” oppure automatizza tutto tramite l'API JSON REST.
Programmazione e attivatori
Pianificazioni in stile Cron, trigger del file system e punti di ingresso webhook mantengono le attivitÃ in esecuzione automaticamente senza intervento manuale.
PerchÃ© eseguire FlexGet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .