Distribuisci CVAT con installazione in un clic.
Strumento web open source per annotare immagini e video su larga scala per team di visione artificiale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) Ã¨ una piattaforma di annotazione basata su browser, creata specificamente per l'etichettatura di immagini, video e nuvole di punti 3D utilizzati per addestrare modelli di visione artificiale. A differenza delle app di etichettatura generiche, ogni funzionalitÃ Ã¨ ottimizzata per il flusso di lavoro degli ingegneri ML: interpolazione di keyframe per video, segmentazione semi-automatica, pre-etichettatura assistita da modello e pipeline di revisione/QA per team di annotatori distribuiti.
L'auto-hosting di CVAT sul tuo VPS mantiene i dataset di addestramento, le immagini grezze e i metadati del progetto all'interno della tua infrastruttura, anzichÃ© caricare dati sensibili su un SaaS di terze parti. Originariamente sviluppato da Intel e ora mantenuto da CVAT.ai, alimenta le pipeline di etichettatura in migliaia di team di visione artificiale in tutto il mondo.
FunzionalitÃ principali di CVAT
Etichettatura di immagini e video
Caselle di delimitazione, poligoni, polilinee, punti chiave, cuboidi e maschere semantiche sia su immagini fisse che su sequenze video con interpolazione di fotogrammi chiave.
Annotazione assistita da AI
La segmentazione interattiva, la pre-etichettatura assistita da modello e il supporto del tracker riducono il numero di clic manuali eseguendo modelli di rilevamento e in stile SAM in linea.
Flussi di lavoro della squadra
Gerarchia di progetti, attivitÃ e incarichi con ruoli di annotatore, revisore e manager, oltre a rapporti di controllo qualitÃ per team di etichettatura distribuiti.
Formati di dataset aperti
Importa ed esporta COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images e una dozzina di altri formati di dataset, pronto all'uso.
QualitÃ e consenso
Report di qualitÃ integrati, confronto con la veritÃ di base e processi di consenso intercettano la deriva dell'annotazione prima che etichette errate raggiungano l'addestramento del modello.
REST API e SDK
API REST completa e SDK Python ufficiale piÃ¹ CLI ti consentono di integrare CVAT nelle pipeline MLOps esistenti e automatizzare le operazioni sui dataset.
PerchÃ© eseguire CVAT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .