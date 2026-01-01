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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con CVAT

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) Ã¨ una piattaforma di annotazione basata su browser, creata specificamente per l'etichettatura di immagini, video e nuvole di punti 3D utilizzati per addestrare modelli di visione artificiale. A differenza delle app di etichettatura generiche, ogni funzionalitÃ  Ã¨ ottimizzata per il flusso di lavoro degli ingegneri ML: interpolazione di keyframe per video, segmentazione semi-automatica, pre-etichettatura assistita da modello e pipeline di revisione/QA per team di annotatori distribuiti.

L'auto-hosting di CVAT sul tuo VPS mantiene i dataset di addestramento, le immagini grezze e i metadati del progetto all'interno della tua infrastruttura, anzichÃ© caricare dati sensibili su un SaaS di terze parti. Originariamente sviluppato da Intel e ora mantenuto da CVAT.ai, alimenta le pipeline di etichettatura in migliaia di team di visione artificiale in tutto il mondo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di CVAT

Etichettatura di immagini e video

Caselle di delimitazione, poligoni, polilinee, punti chiave, cuboidi e maschere semantiche sia su immagini fisse che su sequenze video con interpolazione di fotogrammi chiave.

Annotazione assistita da AI

La segmentazione interattiva, la pre-etichettatura assistita da modello e il supporto del tracker riducono il numero di clic manuali eseguendo modelli di rilevamento e in stile SAM in linea.

Flussi di lavoro della squadra

Gerarchia di progetti, attivitÃ  e incarichi con ruoli di annotatore, revisore e manager, oltre a rapporti di controllo qualitÃ  per team di etichettatura distribuiti.

Formati di dataset aperti

Importa ed esporta COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images e una dozzina di altri formati di dataset, pronto all'uso.

QualitÃ  e consenso

Report di qualitÃ  integrati, confronto con la veritÃ  di base e processi di consenso intercettano la deriva dell'annotazione prima che etichette errate raggiungano l'addestramento del modello.

REST API e SDK

API REST completa e SDK Python ufficiale piÃ¹ CLI ti consentono di integrare CVAT nelle pipeline MLOps esistenti e automatizzare le operazioni sui dataset.

PerchÃ© eseguire CVAT su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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