Distribuisci Kibana con installazione in un clic.
Piattaforma open-source di visualizzazione ed esplorazione di dati per Elasticsearch con dashboard, ricerca e strumenti di osservabilità.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Kibana
Kibana è l'interfaccia utente web ufficiale per Elasticsearch — una piattaforma raffinata per esplorare dati, costruire dashboard interattive, eseguire query di ricerca e gestire un deployment di Elastic Stack. Originariamente creato nel 2013 e ora mantenuto da Elastic NV, Kibana è il livello di visualizzazione standard per qualsiasi applicazione basata su Elasticsearch, dall'analisi dei log e l'osservabilità alla ricerca e-commerce e all'analisi della sicurezza.
L'auto-hosting di Kibana sul tuo VPS offre ai team di dati e piattaforma un ambiente di visualizzazione completo di Elastic Stack senza le tariffe SaaS per documento comuni a Elastic Cloud. Questo template raggruppa un Elasticsearch a nodo singolo insieme a Kibana, così lo stack è pronto per acquisire dati e costruire dashboard immediatamente dopo il deployment.
Funzionalità principali di Kibana
Scopri ed esplora
Sfoglia gli indici di Elasticsearch con l'interfaccia Discover — interroga, filtra, ordina e visualizza i documenti grezzi per individuare schemi e anomalie in tempo reale.
Dashboard e visualizzazioni
Costruisci dashboard interattive con grafici a linee, grafici a barre, mappe di calore, mappe, tabelle e visualizzazioni drag-and-drop di Lens condivisibili tra i team.
Ricerca e ES|QL
Il completo Elasticsearch Query DSL e ES|QL — un linguaggio di query a pipeline simile a Splunk SPL — rendono le query complesse accessibili ai non sviluppatori.
Strumenti di osservabilità
App integrate per il monitoraggio di Log, Metriche, APM e Uptime per l'acquisizione e l'analisi dei dati di osservabilità da Elastic Agent e Beats.
Mappe e geospaziale
Mappe interattive multistrato con livelli vettoriali, heatmap e geo-aggregazioni per visualizzare dati geospaziali insieme ad altre dimensioni.
Avvisi e reporting
Avvisi basati su soglie e anomalie con destinazioni email, Slack e webhook, più la generazione programmata di report PDF e CSV.
Perché eseguire Kibana su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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