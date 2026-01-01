Kibana è l'interfaccia utente web ufficiale per Elasticsearch — una piattaforma raffinata per esplorare dati, costruire dashboard interattive, eseguire query di ricerca e gestire un deployment di Elastic Stack. Originariamente creato nel 2013 e ora mantenuto da Elastic NV, Kibana è il livello di visualizzazione standard per qualsiasi applicazione basata su Elasticsearch, dall'analisi dei log e l'osservabilità alla ricerca e-commerce e all'analisi della sicurezza.

L'auto-hosting di Kibana sul tuo VPS offre ai team di dati e piattaforma un ambiente di visualizzazione completo di Elastic Stack senza le tariffe SaaS per documento comuni a Elastic Cloud. Questo template raggruppa un Elasticsearch a nodo singolo insieme a Kibana, così lo stack è pronto per acquisire dati e costruire dashboard immediatamente dopo il deployment.