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Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Kibana

Kibana è l'interfaccia utente web ufficiale per Elasticsearch — una piattaforma raffinata per esplorare dati, costruire dashboard interattive, eseguire query di ricerca e gestire un deployment di Elastic Stack. Originariamente creato nel 2013 e ora mantenuto da Elastic NV, Kibana è il livello di visualizzazione standard per qualsiasi applicazione basata su Elasticsearch, dall'analisi dei log e l'osservabilità alla ricerca e-commerce e all'analisi della sicurezza.

L'auto-hosting di Kibana sul tuo VPS offre ai team di dati e piattaforma un ambiente di visualizzazione completo di Elastic Stack senza le tariffe SaaS per documento comuni a Elastic Cloud. Questo template raggruppa un Elasticsearch a nodo singolo insieme a Kibana, così lo stack è pronto per acquisire dati e costruire dashboard immediatamente dopo il deployment.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Kibana

Scopri ed esplora

Sfoglia gli indici di Elasticsearch con l'interfaccia Discover — interroga, filtra, ordina e visualizza i documenti grezzi per individuare schemi e anomalie in tempo reale.

Dashboard e visualizzazioni

Costruisci dashboard interattive con grafici a linee, grafici a barre, mappe di calore, mappe, tabelle e visualizzazioni drag-and-drop di Lens condivisibili tra i team.

Ricerca e ES|QL

Il completo Elasticsearch Query DSL e ES|QL — un linguaggio di query a pipeline simile a Splunk SPL — rendono le query complesse accessibili ai non sviluppatori.

Strumenti di osservabilità

App integrate per il monitoraggio di Log, Metriche, APM e Uptime per l'acquisizione e l'analisi dei dati di osservabilità da Elastic Agent e Beats.

Mappe e geospaziale

Mappe interattive multistrato con livelli vettoriali, heatmap e geo-aggregazioni per visualizzare dati geospaziali insieme ad altre dimensioni.

Avvisi e reporting

Avvisi basati su soglie e anomalie con destinazioni email, Slack e webhook, più la generazione programmata di report PDF e CSV.

Perché eseguire Kibana su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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