Aptabase è una piattaforma di analisi open-source e privacy-first, creata per sviluppatori di applicazioni mobili, desktop e web. A differenza degli strumenti di analisi per siti web che tracciano le visualizzazioni di pagina, Aptabase si concentra sul tracciamento degli eventi basato su SDK — gli sviluppatori strumentano le loro app con SDK leggeri per Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e altro ancora per acquisire eventi nominati con proprietà opzionali. Il risultato è una dashboard ad alto segnale che mostra cosa fanno realmente gli utenti all'interno della tua applicazione, senza cookie, fingerprinting o tracciamento cross-site.

L'auto-hosting di Aptabase su un VPS mantiene tutti i dati di analisi sulla tua infrastruttura, rendendo la conformità al GDPR semplice ed eliminando i prezzi per evento che i fornitori di analisi cloud addebitano man mano che l'utilizzo cresce.