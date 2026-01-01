Distribuisci Aptabase con un click.
Piattaforma di analisi open source e incentrata sulla privacy per app mobili, desktop e web con un'integrazione SDK leggera.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Aptabase
Aptabase è una piattaforma di analisi open-source e privacy-first, creata per sviluppatori di applicazioni mobili, desktop e web. A differenza degli strumenti di analisi per siti web che tracciano le visualizzazioni di pagina, Aptabase si concentra sul tracciamento degli eventi basato su SDK — gli sviluppatori strumentano le loro app con SDK leggeri per Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e altro ancora per acquisire eventi nominati con proprietà opzionali. Il risultato è una dashboard ad alto segnale che mostra cosa fanno realmente gli utenti all'interno della tua applicazione, senza cookie, fingerprinting o tracciamento cross-site.
L'auto-hosting di Aptabase su un VPS mantiene tutti i dati di analisi sulla tua infrastruttura, rendendo la conformità al GDPR semplice ed eliminando i prezzi per evento che i fornitori di analisi cloud addebitano man mano che l'utilizzo cresce.
Funzionalità principali di Aptabase
Tracciamento eventi SDK
Strumenta la tua app con una singola chiamata SDK per tracciare eventi e proprietà nominati su tutte le piattaforme senza una configurazione complessa.
Privacy per design
Nessun cookie, nessun fingerprinting e nessun tracciamento cross-site — pienamente conforme al GDPR e alle normative sulla privacy fin da subito.
SDK multi-piattaforma
Gli SDK ufficiali per Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri e altro ancora coprono ogni principale piattaforma di sviluppo di app.
Dashboard in tempo reale
Visualizza eventi e attività utente in tempo reale con una dashboard pulita e minimale che mostra ciò che conta senza rumore.
Piena proprietà dei dati
Tutti i dati analitici rimangono sul tuo VPS — nessun blocco del fornitore, nessun prezzo per evento e nessuna piattaforma di terze parti che riceve i tuoi dati utente.
Perché eseguire Aptabase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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Ackee
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.