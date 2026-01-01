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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Tunarr

Tunarr trasforma i film, gli spettacoli e le clip giÃ  presenti nelle tue librerie Plex, Jellyfin o Emby in canali TV in diretta programmati che si comportano come un palinsesto televisivo tradizionale. Tramite un'interfaccia basata su browser puoi programmare fasce orarie, creare shuffle ciclici e a blocchi, inserire filler a metÃ  trasmissione e curare canali a tema â€” quindi esporre il risultato come un sintonizzatore compatibile con HDHomeRun o una playlist M3U che qualsiasi client IPTV puÃ² riprodurre.

Come successore moderno di dizqueTV, Tunarr Ã¨ stato riscritto su un server piÃ¹ veloce con una nuova interfaccia utente web, transcodifica FFmpeg nativa e manutenzione continua. L'auto-hosting di Tunarr su un VPS mantiene il sintonizzatore raggiungibile da qualsiasi luogo, esegue i tuoi canali 24 ore su 24 senza occupare una macchina domestica e non tocca mai i file originali nei tuoi server multimediali.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Tunarr

Canali multisorgente

Importa programmi da Plex, Jellyfin ed Emby in un unico canale virtuale senza copiare o ricodificare i file multimediali sottostanti.

Emulazione HDHomeRun

Tunarr simula un sintonizzatore di rete HDHomeRun in modo che Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR e altri client lo rilevino automaticamente.

Pianificazione avanzata

Programma i canali con fasce orarie, riproduzione casuale, riproduzione a blocchi e palinsesti a tema che possono ripetersi per giorni o settimane di seguito.

Riempitivo intermedio

Inserisci spot pubblicitari, stacchetti o intermezzi tra i programmi per ricreare un'autentica atmosfera di trasmissione su ogni canale.

Transcodifica FFmpeg

Le pipeline FFmpeg integrate convertono e assemblano i programmi al volo, con accelerazione hardware opzionale su GPU supportate.

Output playlist M3U

Esporta ogni canale come una playlist M3U per la riproduzione in VLC, Kodi, Tivimate e qualsiasi altro client IPTV conforme agli standard.

PerchÃ© eseguire Tunarr su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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