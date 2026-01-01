Distribuisci Tunarr con 1 click.
Crea canali TV live personalizzati dalle tue librerie Plex, Jellyfin ed Emby con emulazione HDHomeRun.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tunarr
Tunarr trasforma i film, gli spettacoli e le clip giÃ presenti nelle tue librerie Plex, Jellyfin o Emby in canali TV in diretta programmati che si comportano come un palinsesto televisivo tradizionale. Tramite un'interfaccia basata su browser puoi programmare fasce orarie, creare shuffle ciclici e a blocchi, inserire filler a metÃ trasmissione e curare canali a tema â€” quindi esporre il risultato come un sintonizzatore compatibile con HDHomeRun o una playlist M3U che qualsiasi client IPTV puÃ² riprodurre.
Come successore moderno di dizqueTV, Tunarr Ã¨ stato riscritto su un server piÃ¹ veloce con una nuova interfaccia utente web, transcodifica FFmpeg nativa e manutenzione continua. L'auto-hosting di Tunarr su un VPS mantiene il sintonizzatore raggiungibile da qualsiasi luogo, esegue i tuoi canali 24 ore su 24 senza occupare una macchina domestica e non tocca mai i file originali nei tuoi server multimediali.
FunzionalitÃ principali di Tunarr
Canali multisorgente
Importa programmi da Plex, Jellyfin ed Emby in un unico canale virtuale senza copiare o ricodificare i file multimediali sottostanti.
Emulazione HDHomeRun
Tunarr simula un sintonizzatore di rete HDHomeRun in modo che Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR e altri client lo rilevino automaticamente.
Pianificazione avanzata
Programma i canali con fasce orarie, riproduzione casuale, riproduzione a blocchi e palinsesti a tema che possono ripetersi per giorni o settimane di seguito.
Riempitivo intermedio
Inserisci spot pubblicitari, stacchetti o intermezzi tra i programmi per ricreare un'autentica atmosfera di trasmissione su ogni canale.
Transcodifica FFmpeg
Le pipeline FFmpeg integrate convertono e assemblano i programmi al volo, con accelerazione hardware opzionale su GPU supportate.
Output playlist M3U
Esporta ogni canale come una playlist M3U per la riproduzione in VLC, Kodi, Tivimate e qualsiasi altro client IPTV conforme agli standard.
PerchÃ© eseguire Tunarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .