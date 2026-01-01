Distribuisci WireGuard Easy con 1 click.
Gestione VPN WireGuard basata sul web con generazione di client, codici QR e statistiche del traffico in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WireGuard Easy
WireGuard Easy Ã¨ un'interfaccia web self-hosted che rende la distribuzione e la gestione di un server VPN WireGuard semplice per qualsiasi livello di competenza. Fornisce una dashboard per la creazione di configurazioni client, la generazione di codici QR per la configurazione mobile e il monitoraggio delle statistiche di traffico in tempo reale senza toccare la CLI di WireGuard.
L'hosting autonomo di WireGuard Easy su un VPS ti offre un server VPN privato sotto il tuo pieno controllo. La crittografia moderna di WireGuard e il modulo kernel leggero offrono tunnel significativamente piÃ¹ veloci ed efficienti rispetto a OpenVPN o IPSec, e l'interfaccia utente web rende l'aggiunta, la disabilitazione o la rimozione dei client istantanea senza riavviare il server.
FunzionalitÃ principali di WireGuard Easy
Gestione basata sul web
Aggiungi, abilita, disabilita ed elimina client VPN da un'interfaccia browser senza usare la riga di comando di WireGuard.
Impostazione codice QR
Genera codici QR per ogni configurazione client da scansionare con l'app mobile WireGuard per una configurazione istantanea della connessione.
Statistiche sul traffico in tempo reale
Monitora l'utilizzo della larghezza di banda per client e i timestamp dell'ultima visualizzazione dalla dashboard per tracciare l'attivitÃ VPN.
Tunnel WireGuard veloci
La crittografia moderna di WireGuard e l'implementazione a livello di kernel offrono tunnel VPN piÃ¹ veloci ed efficienti rispetto a OpenVPN.
Esportazione configurazione cliente
Scarica i file di configurazione client per qualsiasi dispositivo che supporta WireGuard, inclusi client desktop, mobile e router.
PerchÃ© eseguire WireGuard Easy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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