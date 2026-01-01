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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con WireGuard Easy

WireGuard Easy Ã¨ un'interfaccia web self-hosted che rende la distribuzione e la gestione di un server VPN WireGuard semplice per qualsiasi livello di competenza. Fornisce una dashboard per la creazione di configurazioni client, la generazione di codici QR per la configurazione mobile e il monitoraggio delle statistiche di traffico in tempo reale senza toccare la CLI di WireGuard.

L'hosting autonomo di WireGuard Easy su un VPS ti offre un server VPN privato sotto il tuo pieno controllo. La crittografia moderna di WireGuard e il modulo kernel leggero offrono tunnel significativamente piÃ¹ veloci ed efficienti rispetto a OpenVPN o IPSec, e l'interfaccia utente web rende l'aggiunta, la disabilitazione o la rimozione dei client istantanea senza riavviare il server.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di WireGuard Easy

Gestione basata sul web

Aggiungi, abilita, disabilita ed elimina client VPN da un'interfaccia browser senza usare la riga di comando di WireGuard.

Impostazione codice QR

Genera codici QR per ogni configurazione client da scansionare con l'app mobile WireGuard per una configurazione istantanea della connessione.

Statistiche sul traffico in tempo reale

Monitora l'utilizzo della larghezza di banda per client e i timestamp dell'ultima visualizzazione dalla dashboard per tracciare l'attivitÃ  VPN.

Tunnel WireGuard veloci

La crittografia moderna di WireGuard e l'implementazione a livello di kernel offrono tunnel VPN piÃ¹ veloci ed efficienti rispetto a OpenVPN.

Esportazione configurazione cliente

Scarica i file di configurazione client per qualsiasi dispositivo che supporta WireGuard, inclusi client desktop, mobile e router.

PerchÃ© eseguire WireGuard Easy su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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