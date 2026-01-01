Distribuisci Easy!Appointments con installazione in un click.
Sistema di pianificazione appuntamenti open source gratuito con prenotazione autonoma da parte del cliente, calendari multi-fornitore e notifiche email automatiche.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Easy!Appointments
Easy!Appointments è una piattaforma di pianificazione completa e open source che consente alle aziende basate sui servizi di offrire la prenotazione di appuntamenti online senza pagare commissioni per prenotazione o accettare vincoli di piattaforma. I clienti visualizzano la disponibilità in tempo reale e prenotano gli slot autonomamente, riducendo le interruzioni telefoniche e la gestione manuale del calendario per il personale.
Il sistema supporta più fornitori di servizi con calendari indipendenti, moduli di prenotazione personalizzabili e promemoria email automatici che riducono i tassi di assenza. La sincronizzazione con Google Calendar mantiene gli orari allineati con gli strumenti già utilizzati dal personale. Settori che vanno dall'assistenza sanitaria e bellezza alla consulenza e all'istruzione si affidano a Easy!Appointments per la sua interfaccia pulita e la configurazione flessibile. Questa implementazione abbina l'applicazione a un database MySQL per una persistenza affidabile dei dati di pianificazione.
Funzionalità principali di Easy!Appointments
Auto-prenotazione del cliente
I clienti visualizzano la disponibilità in tempo reale e prenotano appuntamenti online senza dover comunicare avanti e indietro con il personale.
Calendari multi-fornitore
Gestisce i calendari individuali e le finestre di disponibilità per ogni fornitore di servizi, prevenendo doppie prenotazioni tra i team.
Notifiche automatiche
Invia automaticamente email di conferma e promemoria, riducendo le assenze senza alcun intervento manuale.
Sincronizzazione Google Calendar
Sincronizza le prenotazioni con Google Calendar in modo che i fornitori vedano gli appuntamenti insieme al resto del loro programma.
Moduli di prenotazione personalizzabili
Personalizza i campi che i clienti compilano al momento della prenotazione per acquisire le informazioni richieste da ogni tipo di servizio.
Perché eseguire Easy!Appointments su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.