Distribuisci Kotaemon con installazione in 1 click.
Chatbot open-source di domande e risposte per documenti per chattare con i tuoi file utilizzando qualsiasi provider LLM.
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Cosa puoi costruire con Kotaemon
Kotaemon Ã¨ uno strumento di risposta alle domande basato su RAG, pulito e personalizzabile, che si connette all'LLM di tua scelta â€” da OpenAI e Azure a un'istanza Ollama auto-ospitata. Carica PDF, documenti Word, fogli di calcolo e immagini, quindi fai domande e ricevi risposte supportate da citazioni esatte dal materiale di origine.
A differenza dei servizi AI per documenti basati su cloud, l'auto-hosting di Kotaemon mantiene i tuoi file privati sul tuo VPS. La variante immagine completa in questo template aggiunge Tesseract OCR, l'analisi del formato LibreOffice e la gestione di documenti multimodali, rendendolo adatto per PDF scansionati, file Office e documenti ricchi di immagini.
FunzionalitÃ principali di Kotaemon
Supporto Multi-LLM
Connettiti a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral o a qualsiasi modello locale ospitato da Ollama senza migrare i tuoi documenti o la cronologia delle chat.
Risposte basate su citazioni
Ogni risposta rimanda ai passaggi esatti nei tuoi documenti di origine, cosÃ¬ puoi verificare le affermazioni e rintracciare le informazioni direttamente.
OCR e parsing di Office
Tesseract OCR, LibreOffice e ffmpeg sono inclusi per gestire nativamente PDF scansionati, file Word e PowerPoint e documenti basati su immagini.
Recupero GraphRAG
I backend opzionali GraphRAG e LightRAG migliorano la precisione del recupero per set di documenti grandi o densamente interconnessi.
Accesso multiutente
La gestione utenti integrata permette a ciascun membro del team di mantenere le proprie collezioni di documenti private all'interno di un'unica distribuzione condivisa.
PerchÃ© eseguire Kotaemon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .