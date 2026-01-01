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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Relaticle

Relaticle Ã¨ una piattaforma CRM self-hosted costruita con il supporto nativo di agenti AI al suo interno. Gestisce contatti, aziende e pipeline di vendita tramite un'interfaccia moderna basata su Filament, esponendo al contempo 30 strumenti Model Context Protocol che consentono agli agenti AI di leggere e scrivere dati CRM direttamente, senza effettuare lo scraping dell'interfaccia utente o affidarsi a integrazioni fragili.

A differenza dei CRM tradizionali che aggiungono l'AI come un ripensamento, Relaticle Ã¨ progettato da zero sia per l'operativitÃ  umana che per quella degli agenti AI attraverso lo stesso modello di dati. Una REST API fornisce accesso programmatico completo, e un worker in background di Laravel Horizon gestisce importazioni, notifiche e automazione pianificata. Tutti i dati rimangono in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Relaticle

Supporto Agente AI Nativo

30 strumenti integrati del Model Context Protocol permettono agli agenti AI di creare contatti, aggiornare pipeline e interrogare i dati CRM direttamente senza integrazioni personalizzate.

Contatti e Pipeline

Gestisci contatti, aziende, affari e pipeline di vendita in un CRM strutturato progettato per i team che necessitano di un registro affidabile di ogni relazione con il cliente.

Pieno REST API

Un'API REST completa espone tutti gli oggetti CRM per script di automazione, integrazioni di terze parti e report personalizzati senza accedere all'interfaccia web.

Elaborazione in background

Laravel Horizon elabora i lavori in coda per importazioni, notifiche e attivitÃ  pianificate senza bloccare l'interfaccia web durante operazioni pesanti.

OAuth Accesso social

I membri del team accedono con account GitHub o Google, eliminando la necessitÃ  di gestire un set separato di credenziali per il CRM.

PerchÃ© eseguire Relaticle su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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