Distribuisci Keycloak con un clic.
Gestione delle identità e degli accessi open source di livello enterprise con supporto per SSO, OAuth2 e SAML.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Keycloak
Keycloak è una piattaforma open source di gestione delle identità e degli accessi (IAM) collaudata, sviluppata da Red Hat e accettata nella CNCF. Gestisce il single sign-on (SSO), l'autenticazione a più fattori (MFA), il login social, la federazione LDAP/Active Directory e il controllo degli accessi basato sui ruoli — eliminando la necessità di costruire sistemi di autenticazione personalizzati per ogni applicazione che distribuisci.
L'auto-hosting di Keycloak sul tuo VPS ti dà la piena proprietà delle credenziali utente sensibili e dei dati di sessione, evitando al contempo i prezzi per utente dei servizi IAM cloud. Questa implementazione utilizza PostgreSQL per la persistenza pronta per la produzione, rendendola adatta a proteggere carichi di lavoro reali fin dal primo giorno.
Funzionalità principali di Keycloak
Single Sign-On
Permetti agli utenti di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le applicazioni connesse senza dover reinserire le credenziali, riducendo l'attrito e migliorando la postura di sicurezza.
Autenticazione a più fattori
Aggiungi OTP, WebAuthn e autenticatori personalizzati a qualsiasi flusso di accesso senza modificare le tue applicazioni.
Intermediazione di identità
Delega l'autenticazione a Google, GitHub, Azure AD o a qualsiasi provider OIDC/SAML, mantenendo il tuo database utenti centralizzato.
Federazione Utente
Sincronizza e autentica gli utenti da server LDAP o Active Directory esistenti senza migrare la directory.
Autorizzazione granulare
Definisci ruoli, gruppi e autorizzazioni a livello di risorsa su più ambiti isolati per implementazioni multi-tenant.
Perché eseguire Keycloak su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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