Fino al 69% di sconto per Keycloak

Distribuisci Keycloak con un clic.

Gestione delle identità e degli accessi open source di livello enterprise con supporto per SSO, OAuth2 e SAML.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Keycloak con un clic.

Scegli un piano VPS per Keycloak

69% di sconto
KVM 1
17,99
5,49/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99
5,49/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Keycloak

Keycloak è una piattaforma open source di gestione delle identità e degli accessi (IAM) collaudata, sviluppata da Red Hat e accettata nella CNCF. Gestisce il single sign-on (SSO), l'autenticazione a più fattori (MFA), il login social, la federazione LDAP/Active Directory e il controllo degli accessi basato sui ruoli — eliminando la necessità di costruire sistemi di autenticazione personalizzati per ogni applicazione che distribuisci.

L'auto-hosting di Keycloak sul tuo VPS ti dà la piena proprietà delle credenziali utente sensibili e dei dati di sessione, evitando al contempo i prezzi per utente dei servizi IAM cloud. Questa implementazione utilizza PostgreSQL per la persistenza pronta per la produzione, rendendola adatta a proteggere carichi di lavoro reali fin dal primo giorno.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Keycloak

Single Sign-On

Permetti agli utenti di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le applicazioni connesse senza dover reinserire le credenziali, riducendo l'attrito e migliorando la postura di sicurezza.

Autenticazione a più fattori

Aggiungi OTP, WebAuthn e autenticatori personalizzati a qualsiasi flusso di accesso senza modificare le tue applicazioni.

Intermediazione di identità

Delega l'autenticazione a Google, GitHub, Azure AD o a qualsiasi provider OIDC/SAML, mantenendo il tuo database utenti centralizzato.

Federazione Utente

Sincronizza e autentica gli utenti da server LDAP o Active Directory esistenti senza migrare la directory.

Autorizzazione granulare

Definisci ruoli, gruppi e autorizzazioni a livello di risorsa su più ambiti isolati per implementazioni multi-tenant.

Perché eseguire Keycloak su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden è un gestore di password leggero e self-hosted, compatibile con Bitwarden.

Seleziona
2FAuth

2FAuth

Gestore di codici di autenticazione a due fattori self-hosted per web e mobile

Seleziona
Authentik

Authentik

Provider di identità open source incentrato su flessibilità e versatilità

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.