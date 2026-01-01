Distribuisci Saltcorn con un click.
Costruttore di applicazioni open-source no-code per creare app web e mobile basate su database, senza scrivere codice backend.
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Cosa puoi costruire con Saltcorn
Saltcorn Ã¨ una piattaforma no-code open source per la creazione visiva di applicazioni web e mobili basate su database. Definisci tabelle, configura tipi di campo ricchi, progetta layout in un builder drag-and-drop, allega azioni e flussi di lavoro, e Saltcorn gestisce il backend, l'autenticazione, l'API REST e il rendering â€” senza bisogno di codice aggiuntivo.
L'auto-hosting di Saltcorn sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, i record interni e i file caricati all'interno della tua infrastruttura anzichÃ© nel database di un fornitore SaaS. Tu controlli la conservazione, le integrazioni, le installazioni di plugin e i ruoli di accesso, ed eviti i prezzi per utente man mano che il tuo team o il tuo pubblico cresce. L'implementazione include PostgreSQL e volumi persistenti sia per il database che per i file caricati.
FunzionalitÃ principali di Saltcorn
Costruttore di layout visivo
Progetta viste di elenco, di modifica e di visualizzazione con un builder drag-and-drop basato su Craft.js, mescolando campi, azioni e componenti incorporati senza codice di templating.
Tabelle relazionali
Modella i tuoi dati con colonne tipizzate, chiavi esterne, campi calcolati e vincoli in uno schema basato su PostgreSQL, piuttosto che in un foglio di calcolo piatto.
Ecosistema di plugin
Installa plugin della community per nuovi tipi di campo, temi, integrazioni, provider di autenticazione e fonti di dati esterne direttamente dall'interfaccia utente di amministrazione.
Flussi di lavoro e azioni
Attiva azioni lato server, lavori pianificati, webhook e flussi di lavoro basati su Blockly quando i record cambiano per automatizzare la logica di business senza servizi personalizzati.
Accesso basato sui ruoli
Definisci i ruoli utente e le autorizzazioni per visualizzazione in modo che gli amministratori interni, gli account dei clienti e i visitatori pubblici vedano esattamente i dati che dovrebbero.
Mobile e offline
Genera app mobili basate su Capacitor dal tuo schema e dalle tue viste Saltcorn, con sincronizzazione dati offline al database centrale PostgreSQL.
PerchÃ© eseguire Saltcorn su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .