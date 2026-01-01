Saltcorn Ã¨ una piattaforma no-code open source per la creazione visiva di applicazioni web e mobili basate su database. Definisci tabelle, configura tipi di campo ricchi, progetta layout in un builder drag-and-drop, allega azioni e flussi di lavoro, e Saltcorn gestisce il backend, l'autenticazione, l'API REST e il rendering â€” senza bisogno di codice aggiuntivo.

L'auto-hosting di Saltcorn sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, i record interni e i file caricati all'interno della tua infrastruttura anzichÃ© nel database di un fornitore SaaS. Tu controlli la conservazione, le integrazioni, le installazioni di plugin e i ruoli di accesso, ed eviti i prezzi per utente man mano che il tuo team o il tuo pubblico cresce. L'implementazione include PostgreSQL e volumi persistenti sia per il database che per i file caricati.