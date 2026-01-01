Distribuisci Kroki con un click.
API unificata diagramma-come-codice che converte descrizioni testuali in diagrammi utilizzando oltre 30 librerie supportate.
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Cosa puoi costruire con Kroki
Kroki Ã¨ un'API HTTP unificata per la generazione di diagrammi da descrizioni testuali. Invece di installare e mantenere strumenti separati per ogni formato di diagramma, Kroki racchiude oltre 30 librerie di diagrammi â€” inclusi PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ed Excalidraw â€” dietro un unico endpoint che restituisce output SVG, PNG o PDF.
L'auto-hosting di Kroki sul tuo VPS elimina qualsiasi dipendenza da servizi di rendering pubblici, mantiene i diagrammi di architettura sensibili all'interno della tua rete e ti consente di integrare la generazione di diagrammi in pipeline di documentazione, wiki e flussi di lavoro CI/CD senza limiti di frequenza o dati che lasciano la tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Kroki
Oltre 30 librerie di diagrammi
Esegui il rendering di PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN e molti altri da un unico endpoint API.
Formati di output multipli
Ottieni i diagrammi come SVG, PNG, PDF o Base64 â€” scegli il formato che si adatta alla tua catena di strumenti di documentazione.
Integrazione della pipeline
Compatibile con Asciidoctor, Confluence, GitLab e qualsiasi strumento che supporti la sintassi del blocco diagramma Kroki.
Nessuna chiamata esterna
Tutto il rendering avviene localmente sul tuo VPS â€” i diagrammi di architettura e di sistema non lasciano mai la tua infrastruttura.
Semplice API HTTP
Invia una richiesta POST con la sorgente del diagramma o incorpora un URL GET â€” non Ã¨ richiesto alcun SDK o libreria client.
PerchÃ© eseguire Kroki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .