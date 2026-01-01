Distribuisci Filestash con installazione a un click.
Gestore di file web auto-ospitato che fornisce accesso basato su browser a FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git e oltre 20 backend di archiviazione.
Scegli un piano VPS per Filestash
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Filestash
Filestash Ã¨ una piattaforma di gestione file open-source e agnostica rispetto allo storage che ti offre un'interfaccia browser pulita per accedere ai file su oltre 20 protocolli â€” FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e altro ancora. Invece di mantenere client separati per ogni sistema di storage, Filestash li unifica sotto un'unica interfaccia web intuitiva.
L'auto-hosting di Filestash sul tuo VPS mantiene le tue credenziali di storage e i trasferimenti di file completamente sotto il tuo controllo, senza costi di abbonamento e senza dipendenze da terze parti. Connettiti a qualsiasi storage che giÃ utilizzi, configura l'autenticazione e condividi l'accesso con il tuo team.
FunzionalitÃ principali di Filestash
Oltre 20 Storage Backend
Connettiti a FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e altro ancora da un'unica interfaccia unificata senza cambiare client.
Protocolli di Accesso Multipli
Accedi ai tuoi file tramite l'interfaccia web, il gateway SFTP, WebDAV o l'API compatibile con S3 â€” permettendo a Filestash di funzionare con i tuoi strumenti e flussi di lavoro esistenti.
Modifica documenti nel browser
Modifica documenti d'ufficio direttamente nel browser con integrazione opzionale di Collabora Online â€” non sono richieste app desktop o download di file.
Architettura dei Plugin
Estendi Filestash con plugin per visualizzatori di file specializzati, backend di autenticazione, connettori di archiviazione e automazione del flusso di lavoro.
Ricerca potenziata dall'AI
Ricerca intelligente e cartelle intelligenti ti aiutano a trovare rapidamente i file su tutti i backend di archiviazione connessi.
PerchÃ© eseguire Filestash su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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AnonUpload
AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database