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La principale piattaforma virtuale da tavolo per gestire sessioni di giochi di ruolo da tavolo online con mappe, schede personaggio, automazione e integrazione voce/video.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Foundry VTT

Foundry Virtual Tabletop Ã¨ la piattaforma leader commerciale ma auto-ospitata per la gestione di giochi di ruolo da tavolo online. Costruita su un motore JavaScript modulare con un profondo supporto per Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e decine di altri sistemi tramite moduli della community, offre illuminazione dinamica di livello professionale, linea di vista, token animati, automazione del lancio dei dadi e un linguaggio macro esteso per meccaniche di gioco personalizzate.

L'auto-hosting di Foundry sul tuo VPS mantiene ogni campagna, scheda personaggio e mappa di battaglia sotto il tuo controllo diretto â€” nessuna tariffa SaaS per sessione, nessun costo mensile per il cloud e nessun accesso di terze parti ai dati di gioco dei tuoi giocatori. Ãˆ richiesta una licenza Foundry a pagamento e viene acquistata una sola volta da foundryvtt.com.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Foundry VTT

Illuminazione e visione dinamica

La nebbia di guerra basata su tessere, i calcoli della linea di vista, le sorgenti luminose dinamiche e la visione per token offrono ai giocatori un'esperienza di esplorazione di dungeon di qualitÃ  cinematografica.

Sistema e marketplace di moduli

Supporto nativo per D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu e oltre 100 altri sistemi tramite moduli della community e pacchetti di contenuti.

Dice automazione

Lancia dadi integrato con integrazione nella chat, parser di formule e regole specifiche per sistema che automatizzano i tiri di attacco, il danno, i tiri salvezza e le prove di abilitÃ .

Chat vocale e videochat

I canali voce e video WebRTC opzionali funzionano direttamente in Foundry, cosÃ¬ i gruppi non hanno bisogno di Discord, Zoom o altri strumenti esterni.

Macro e JavaScript

Un sistema completo di macro con accesso JavaScript allo stato del gioco permette ai game master di automatizzare meccaniche complesse, creare pulsanti personalizzati e creare scene dinamiche.

Campagne persistenti

Mondi, personaggi, diari, scene e i dati dei giocatori persistono tra le sessioni e sopravvivono agli aggiornamenti dei container attraverso un singolo volume denominato.

PerchÃ© eseguire Foundry VTT su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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