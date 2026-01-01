Distribuisci Apache Gravitino con installazione in un clic.
Data lake di metadati open source che unifica cataloghi, schemi e tabelle su Iceberg, Hive, MySQL e PostgreSQL dietro un'unica API.
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Cosa puoi costruire con Apache Gravitino
Apache Gravitino è un data lake di metadati geo-distribuito e federato che offre ai team di dati un unico luogo per gestire tabelle, schemi, fileset, modelli e politiche di accesso attraverso cataloghi eterogenei. A differenza di un tradizionale Hive Metastore, Gravitino federa i cataloghi esistenti senza copiare i metadati e li espone tramite un'API REST unificata e una moderna interfaccia utente web, in modo che motori come Trino, Spark, Flink e Doris possano interrogare la stessa vista logica.
L'auto-hosting di Gravitino sul tuo VPS mantiene la lineage sensibile, le definizioni di schema e le mappature delle credenziali all'interno del tuo ambiente ed evita il costo ricorrente dei servizi di metadati gestiti. L'endpoint del catalogo REST Iceberg incluso è pronto per supportare le tabelle lakehouse fin da subito.
Funzionalità principali di Apache Gravitino
Lago di metadati unificato
Federare cataloghi Iceberg, Hive, JDBC e del filesystem dietro una singola API REST e un namespace metalake.catalog.schema a tre livelli.
Iceberg REST integrato
Fornisce un endpoint del catalogo REST di Iceberg sulla porta 9001 in modo che Spark, Flink e Trino possano leggere e scrivere tabelle Iceberg senza un servizio esterno.
Moderna web UI
Sfoglia metalake, cataloghi, schemi e tabelle, modifica le proprietà e ispeziona la provenienza da una console web integrata — nessun container aggiuntivo richiesto.
Compatibilità multi-motore
I connettori Trino, Spark, Flink, Doris e PyIceberg comunicano con Gravitino in modo che gli stessi metadati alimentino carichi di lavoro SQL, batch e di streaming.
Set di file e cataloghi di modelli
Gestisce set di file non strutturati e metadati di modelli ML insieme a tabelle, fornendo ai carichi di lavoro AI e lakehouse un unico piano di governance.
Perché eseguire Apache Gravitino su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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