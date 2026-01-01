Apache Gravitino è un data lake di metadati geo-distribuito e federato che offre ai team di dati un unico luogo per gestire tabelle, schemi, fileset, modelli e politiche di accesso attraverso cataloghi eterogenei. A differenza di un tradizionale Hive Metastore, Gravitino federa i cataloghi esistenti senza copiare i metadati e li espone tramite un'API REST unificata e una moderna interfaccia utente web, in modo che motori come Trino, Spark, Flink e Doris possano interrogare la stessa vista logica.

L'auto-hosting di Gravitino sul tuo VPS mantiene la lineage sensibile, le definizioni di schema e le mappature delle credenziali all'interno del tuo ambiente ed evita il costo ricorrente dei servizi di metadati gestiti. L'endpoint del catalogo REST Iceberg incluso è pronto per supportare le tabelle lakehouse fin da subito.