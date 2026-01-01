Colanode è uno spazio di lavoro collaborativo open source tutto in uno, costruito attorno a un'architettura local-first. Combina chat di team in tempo reale, pagine di testo formattato e wiki, database personalizzabili con viste a tabella, kanban e calendario, e gestione dei file — coprendo lo stesso terreno di Slack e Notion in un unico strumento che controlli completamente.

Ogni modifica viene salvata prima in un database SQLite locale e sincronizzata con il server in background, così l'app rimane reattiva su connessioni instabili e continua a funzionare offline. Le modifiche concorrenti su pagine e record di database vengono unite con CRDT alimentati da Yjs, eliminando i conflitti quando i membri del team modificano contemporaneamente. L'auto-hosting mantiene ogni messaggio, documento e file su un'infrastruttura di tua proprietà senza costi per utente.