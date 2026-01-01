Distribuisci Colanode con installazione in un click.
Alternativa open-source con priorità locale a Slack e Notion che combina chat, pagine e database in un unico spazio di lavoro.
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Cosa puoi costruire con Colanode
Colanode è uno spazio di lavoro collaborativo open source tutto in uno, costruito attorno a un'architettura local-first. Combina chat di team in tempo reale, pagine di testo formattato e wiki, database personalizzabili con viste a tabella, kanban e calendario, e gestione dei file — coprendo lo stesso terreno di Slack e Notion in un unico strumento che controlli completamente.
Ogni modifica viene salvata prima in un database SQLite locale e sincronizzata con il server in background, così l'app rimane reattiva su connessioni instabili e continua a funzionare offline. Le modifiche concorrenti su pagine e record di database vengono unite con CRDT alimentati da Yjs, eliminando i conflitti quando i membri del team modificano contemporaneamente. L'auto-hosting mantiene ogni messaggio, documento e file su un'infrastruttura di tua proprietà senza costi per utente.
Funzionalità principali di Colanode
Sincronizzazione local-first
Le modifiche vengono scritte prima in un database SQLite locale e sincronizzate in background, così l'app rimane veloce offline e si ripristina automaticamente quando il server si riconnette.
Chat di team in tempo reale
Canali persistenti e messaggi diretti mantengono le conversazioni del team organizzate insieme ai tuoi documenti e ai dati del progetto nello stesso spazio di lavoro.
Pagine di testo formattato
Un editor basato su blocchi per documenti, wiki e note — simile a Notion — con incorporamenti, blocchi di codice e gerarchie di pagine annidate per una conoscenza strutturata.
Banche dati personalizzate
Struttura le informazioni con campi personalizzati e passa tra le visualizzazioni a tabella, kanban e calendario, sostituendo la necessità di un tracker di progetti o uno strumento per fogli di calcolo separato.
Modifica senza conflitti
I CRDT, alimentati da Yjs, permettono a più persone di modificare la stessa pagina o record contemporaneamente senza sovrascrivere le modifiche o richiedere la risoluzione manuale dei conflitti.
Perché eseguire Colanode su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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