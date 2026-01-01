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Condividi segreti crittografati e autodistruggenti tramite link monouso che scompaiono dopo la prima lettura.

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Hemmelig

Hemmelig Ã¨ un'applicazione auto-ospitata per la condivisione di informazioni sensibili tramite link crittografati e autodistruggenti. Password, chiavi API e note private vengono crittografate lato client prima che lascino il browser, quindi il server memorizza solo testo cifrato che non puÃ² decrittografare. Ogni segreto puÃ² essere protetto da una passphrase, limitato per IP, impostato per scadere dopo un tempo scelto o limitato a un numero massimo di visualizzazioni.

Eseguire Hemmelig sul tuo VPS personale mantiene ogni credenziale condivisa al di fuori dell'infrastruttura di terze parti. Tu controlli le regole di conservazione, i log di accesso e il confine di crittografia, rendendolo adatto a team che si scambiano credenziali, dati dei clienti o qualsiasi payload troppo sensibile per essere lasciato in email o nella cronologia delle chat.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Hemmelig

Crittografia lato client

I segreti vengono crittografati nel browser con AES-256-GCM prima del caricamento, quindi il server non vede mai il testo in chiaro.

Link una tantum

Ogni link si autodistrugge dopo un numero di visualizzazioni configurabile o una finestra di scadenza, senza lasciare alcuna traccia.

Password e protezione IP

Proteggi i segreti con una password opzionale o limita l'accesso a intervalli IP specifici per un ulteriore livello di sicurezza.

Caricamenti di file crittografati

Allega file a un segreto con la stessa crittografia end-to-end applicata ai contenuti testuali, pronti per gli utenti autenticati.

Condivisione del codice QR

Genera codici QR per qualsiasi link segreto in modo che i destinatari possano aprirlo su un telefono senza copiare URL lunghi.

Nessun account richiesto

Chiunque puÃ² creare e aprire un segreto senza registrarsi, mentre gli account opzionali sbloccano file e cronologia.

PerchÃ© eseguire Hemmelig su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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