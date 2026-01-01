Distribuisci Hemmelig con installazione in 1 click.
Condividi segreti crittografati e autodistruggenti tramite link monouso che scompaiono dopo la prima lettura.
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Cosa puoi costruire con Hemmelig
Hemmelig Ã¨ un'applicazione auto-ospitata per la condivisione di informazioni sensibili tramite link crittografati e autodistruggenti. Password, chiavi API e note private vengono crittografate lato client prima che lascino il browser, quindi il server memorizza solo testo cifrato che non puÃ² decrittografare. Ogni segreto puÃ² essere protetto da una passphrase, limitato per IP, impostato per scadere dopo un tempo scelto o limitato a un numero massimo di visualizzazioni.
Eseguire Hemmelig sul tuo VPS personale mantiene ogni credenziale condivisa al di fuori dell'infrastruttura di terze parti. Tu controlli le regole di conservazione, i log di accesso e il confine di crittografia, rendendolo adatto a team che si scambiano credenziali, dati dei clienti o qualsiasi payload troppo sensibile per essere lasciato in email o nella cronologia delle chat.
FunzionalitÃ principali di Hemmelig
Crittografia lato client
I segreti vengono crittografati nel browser con AES-256-GCM prima del caricamento, quindi il server non vede mai il testo in chiaro.
Link una tantum
Ogni link si autodistrugge dopo un numero di visualizzazioni configurabile o una finestra di scadenza, senza lasciare alcuna traccia.
Password e protezione IP
Proteggi i segreti con una password opzionale o limita l'accesso a intervalli IP specifici per un ulteriore livello di sicurezza.
Caricamenti di file crittografati
Allega file a un segreto con la stessa crittografia end-to-end applicata ai contenuti testuali, pronti per gli utenti autenticati.
Condivisione del codice QR
Genera codici QR per qualsiasi link segreto in modo che i destinatari possano aprirlo su un telefono senza copiare URL lunghi.
Nessun account richiesto
Chiunque puÃ² creare e aprire un segreto senza registrarsi, mentre gli account opzionali sbloccano file e cronologia.
PerchÃ© eseguire Hemmelig su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .