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Interfaccia di chat SvelteKit open-source che alimenta HuggingChat e si connette a qualsiasi endpoint di modello compatibile con OpenAI.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (Chat UI) Ã¨ la codebase open-source dietro huggingface.co/chat, costruita da Hugging Face come un front-end raffinato e personalizzabile per modelli linguistici di grandi dimensioni. A differenza delle app di chat bloccate dal fornitore, parla il protocollo API di OpenAI, quindi la stessa distribuzione puÃ² comunicare con il router dei fornitori di inferenza di Hugging Face, OpenRouter, un server llama.cpp locale, Ollama o qualsiasi altro endpoint compatibile semplicemente scambiando un URL e una chiave.

L'auto-hosting su un tuo VPS mantiene ogni conversazione, chiamata a strumenti MCP e file caricato su un'infrastruttura che controlli, pur dandoti accesso a migliaia di modelli aperti e proprietari tramite il backend di inferenza che preferisci.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di HuggingChat (Chat UI)

Router compatibile con OpenAI

Punta al router di Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama o qualsiasi URL compatibile con OpenAI e accedi istantaneamente al loro catalogo completo di modelli.

Routing smart Omni

Il router LLM integrato seleziona automaticamente il modello migliore per richiesta â€” multimodale, con chiamata a strumenti o predefinito â€” senza esporre la complessitÃ  agli utenti finali.

Chiamata di strumento MCP

Collega i server del Protocollo di Contesto del Modello in modo che le chat possano eseguire ricerche web, codice e strumenti personalizzati con i risultati trasmessi in streaming nella conversazione.

Conversazioni multimodali

Invia immagini, allegati e input vocale a modelli di visione e in stile Whisper che supportano input multimodali tramite il tuo provider scelto.

Cronologia chat persistente

MongoDB integrato memorizza conversazioni, impostazioni e assistenti per utente, in modo che la cronologia sopravviva ai riavvii e segua gli utenti su tutti i dispositivi.

Branding personalizzato

Sovrascrivi il nome, la descrizione e le risorse dell'app per distribuire un prodotto di chat interna completamente personalizzato con il tuo brand per il tuo team o i tuoi clienti.

PerchÃ© eseguire HuggingChat (Chat UI) su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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