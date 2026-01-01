Installa HuggingChat (Chat UI) con installazione in un clic.
Interfaccia di chat SvelteKit open-source che alimenta HuggingChat e si connette a qualsiasi endpoint di modello compatibile con OpenAI.
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Cosa puoi costruire con HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) Ã¨ la codebase open-source dietro huggingface.co/chat, costruita da Hugging Face come un front-end raffinato e personalizzabile per modelli linguistici di grandi dimensioni. A differenza delle app di chat bloccate dal fornitore, parla il protocollo API di OpenAI, quindi la stessa distribuzione puÃ² comunicare con il router dei fornitori di inferenza di Hugging Face, OpenRouter, un server llama.cpp locale, Ollama o qualsiasi altro endpoint compatibile semplicemente scambiando un URL e una chiave.
L'auto-hosting su un tuo VPS mantiene ogni conversazione, chiamata a strumenti MCP e file caricato su un'infrastruttura che controlli, pur dandoti accesso a migliaia di modelli aperti e proprietari tramite il backend di inferenza che preferisci.
FunzionalitÃ principali di HuggingChat (Chat UI)
Router compatibile con OpenAI
Punta al router di Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama o qualsiasi URL compatibile con OpenAI e accedi istantaneamente al loro catalogo completo di modelli.
Routing smart Omni
Il router LLM integrato seleziona automaticamente il modello migliore per richiesta â€” multimodale, con chiamata a strumenti o predefinito â€” senza esporre la complessitÃ agli utenti finali.
Chiamata di strumento MCP
Collega i server del Protocollo di Contesto del Modello in modo che le chat possano eseguire ricerche web, codice e strumenti personalizzati con i risultati trasmessi in streaming nella conversazione.
Conversazioni multimodali
Invia immagini, allegati e input vocale a modelli di visione e in stile Whisper che supportano input multimodali tramite il tuo provider scelto.
Cronologia chat persistente
MongoDB integrato memorizza conversazioni, impostazioni e assistenti per utente, in modo che la cronologia sopravviva ai riavvii e segua gli utenti su tutti i dispositivi.
Branding personalizzato
Sovrascrivi il nome, la descrizione e le risorse dell'app per distribuire un prodotto di chat interna completamente personalizzato con il tuo brand per il tuo team o i tuoi clienti.
PerchÃ© eseguire HuggingChat (Chat UI) su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .