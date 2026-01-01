Distribuisci Mylar3 con installazione in un clic.
Downloader di fumetti e gestore di librerie auto-ospitato che automatizza il tracciamento di nuove uscite attraverso fonti NZB e torrent.
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Cosa puoi costruire con Mylar3
Mylar3 Ã¨ il fork Python 3 attivamente mantenuto di Mylar â€” un downloader automatico di fumetti e un gestore di librerie che monitora le serie, mette in coda i nuovi numeri man mano che vengono rilasciati, passa i download al tuo client esistente ed elabora i file CBR/CBZ risultanti in una libreria pulita. Comunica con SABnzbd, NZBGet e un'ampia gamma di client torrent, inclusi qBittorrent, Transmission, Deluge e rTorrent.
L'auto-hosting di Mylar3 sul tuo VPS mantiene la tua lista di lettura, la coda di monitoraggio e le credenziali del client di download all'interno della tua infrastruttura anzichÃ© in un servizio SaaS. Combinato con un lettore di fumetti come Komga o Kavita, il deployment diventa uno stack personale in stile Plex per i fumetti â€” recuperando automaticamente nuovi numeri in una libreria che i lettori mobili e desktop possono consultare da qualsiasi luogo.
FunzionalitÃ principali di Mylar3
Liste di visione delle serie
Tieni traccia delle serie in corso, dei singoli numeri, degli archi narrativi e degli one-shot, cosÃ¬ le nuove uscite vengono messe in coda automaticamente nel momento in cui sono disponibili.
Client NZB e torrent
Invia i download a SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent e altri client tramite le loro API standard.
Integrazioni di Indexer
Cerca tra gli indexer Newznab/Torznab, i provider DDL pubblici e i feed RSS configurabili per trovare ogni problema tracciato.
Post-elaborazione della libreria
Rinomina, sposta e tagga i file scaricati in una struttura di cartelle pulita (CBR/CBZ) adatta per Komga, Kavita, ComicRack e altri.
Metadati di ComicVine
Estrae la copertina, la numerazione dei numeri e i metadati dell'editore da ComicVine in modo che la libreria rimanga coerente e ben etichettata.
Pianificatore in background
Esegue controlli programmati continui per rilevare nuovi problemi, dati mancanti da recuperare e lavori di ridenominazione, in modo che la libreria si aggiorni senza intervento manuale.
PerchÃ© eseguire Mylar3 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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