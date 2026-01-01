Cypht è un client webmail modulare e open source, progettato per semplicità e velocità. A differenza delle pesanti soluzioni webmail, Cypht aggrega più account email IMAP e POP3 insieme a feed di notizie RSS/Atom in un'unica visualizzazione unificata della casella di posta, offrendoti un quadro completo delle tue comunicazioni senza dover passare da un servizio all'altro.

Basato su PHP con una base Alpine Linux, Cypht funziona in modo efficiente su hardware modesto e memorizza la configurazione utente in un database per implementazioni multi-utente affidabili. La sua architettura basata su moduli significa che carichi solo le funzionalità di cui hai bisogno, mantenendo l'interfaccia pulita e l'ingombro ridotto.