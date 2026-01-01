Distribuisci Cypht con un click.
Client webmail leggero e open-source che unifica più account email e feed di notizie in un'unica interfaccia veloce.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cypht
Cypht è un client webmail modulare e open source, progettato per semplicità e velocità. A differenza delle pesanti soluzioni webmail, Cypht aggrega più account email IMAP e POP3 insieme a feed di notizie RSS/Atom in un'unica visualizzazione unificata della casella di posta, offrendoti un quadro completo delle tue comunicazioni senza dover passare da un servizio all'altro.
Basato su PHP con una base Alpine Linux, Cypht funziona in modo efficiente su hardware modesto e memorizza la configurazione utente in un database per implementazioni multi-utente affidabili. La sua architettura basata su moduli significa che carichi solo le funzionalità di cui hai bisogno, mantenendo l'interfaccia pulita e l'ingombro ridotto.
Funzionalità principali di Cypht
Aggregazione multi-account
Collega più account email IMAP e POP3 in un'unica visualizzazione della casella di posta unificata per una gestione più rapida delle email.
Integrazione del feed di notizie
Combina email e feed di notizie RSS/Atom in un'unica interfaccia, riducendo il numero di app di cui hai bisogno per rimanere informato.
Architettura modulare
Abilita solo i moduli di cui hai bisogno — contatti, calendari, cartelle IMAP, filtri sieve e altro ancora — mantenendo l'interfaccia utente snella.
Sessioni basate su Database
Memorizza la configurazione utente e le sessioni in MariaDB per distribuzioni multi-utente affidabili e scalabili.
Ingombro ridotto
Funziona su Alpine Linux con Nginx e PHP inclusi in una singola immagine di circa 290 MB, richiedendo risorse VPS minime.
Perché eseguire Cypht su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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