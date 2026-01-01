Distribuisci Homebox con installazione a un click.
Sistema di inventario domestico self-hosted per tracciare, organizzare e gestire i tuoi effetti personali con piena privacy.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Homebox
Homebox Ã¨ un sistema di inventario e organizzazione creato specificamente per gli utenti domestici che desiderano dare struttura ai propri effetti personali. Ti permette di catalogare gli articoli con foto, campi personalizzati e tag di posizione, monitorando al contempo garanzie, date di acquisto e valori per la documentazione assicurativa. L'etichettatura con codice QR facilita l'identificazione e la localizzazione degli articoli tra le stanze o gli spazi di archiviazione.
L'auto-hosting di Homebox sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dell'inventario â€” inclusi i dettagli su beni di valore e la cronologia degli acquisti â€” completamente privati, senza costi di abbonamento, senza limiti di archiviazione e senza il rischio che un servizio di terze parti interrompa l'accesso ai tuoi dati.
FunzionalitÃ principali di Homebox
Etichettatura QR Code
Genera e scansiona codici QR per una rapida identificazione degli articoli, riducendo il tempo di ricerca in grandi collezioni e spazi di archiviazione.
Tracciamento della garanzia
Registra le date di acquisto, le garanzie e le ricevute con avvisi di scadenza cosÃ¬ non perderai mai una finestra per il reclamo.
Organizzazione basata sulla posizione
Assegna gli articoli a stanze specifiche o aree di stoccaggio e cerca per posizione per trovare qualsiasi cosa subito.
Tracciamento del valore e dell'assicurazione
Registra i valori degli oggetti e genera report per la documentazione dell'assicurazione sulla casa e il calcolo del patrimonio netto.
Nuclei familiari multi-utente
Condividi il tuo inventario con i membri della famiglia, assegnando i permessi per gestire in modo collaborativo i beni domestici.
PerchÃ© eseguire Homebox su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .