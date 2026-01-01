Buildbot è un framework di integrazione e delivery continua basato su Python che automatizza la creazione, il test e il deployment del software. A differenza dei servizi CI ospitati e preconfigurati, Buildbot è completamente configurabile in codice Python — ogni trigger, scheduler, builder e reporter è definito programmaticamente, offrendo ai team un controllo preciso sulle loro pipeline di build senza i limiti degli schemi YAML dichiarativi.

L'auto-hosting di Buildbot su un VPS mantiene la tua infrastruttura di build su server che controlli, senza fatturazione al minuto, senza limiti di repository e senza dipendenza dall'uptime di provider CI esterni. L'architettura master-worker si adatta da un singolo worker su un piccolo VPS a decine di worker su macchine dedicate, tutti coordinati da una dashboard web centrale.