Distribuisci Buildbot con installazione in un click.
Flessibile framework CI/CD open-source per automatizzare build, test e deployment di software su worker distribuiti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Buildbot
Buildbot è un framework di integrazione e delivery continua basato su Python che automatizza la creazione, il test e il deployment del software. A differenza dei servizi CI ospitati e preconfigurati, Buildbot è completamente configurabile in codice Python — ogni trigger, scheduler, builder e reporter è definito programmaticamente, offrendo ai team un controllo preciso sulle loro pipeline di build senza i limiti degli schemi YAML dichiarativi.
L'auto-hosting di Buildbot su un VPS mantiene la tua infrastruttura di build su server che controlli, senza fatturazione al minuto, senza limiti di repository e senza dipendenza dall'uptime di provider CI esterni. L'architettura master-worker si adatta da un singolo worker su un piccolo VPS a decine di worker su macchine dedicate, tutti coordinati da una dashboard web centrale.
Funzionalità principali di Buildbot
Pipeline configurate in Python
Definisci ogni fase di build, trigger e notifica nel codice Python per una flessibilità completa che le configurazioni YAML dichiarative non possono eguagliare.
Architettura di worker distribuiti
Esegui build su un numero qualsiasi di worker — container locali, macchine remote o VM cloud — tutti coordinati da un unico master.
Dashboard di creazione web
Monitora lo storico delle build, l'avanzamento in tempo reale e lo stato dei worker dall'interfaccia web di Buildbot con visualizzazioni a cascata, console e griglia.
Programmazione flessibile
Attiva build su commit di codice, programmazioni temporali, richieste manuali o risultati di build a monte utilizzando oggetti scheduler componibili.
REST API e reporter
Interroga lo stato della build tramite API REST e invia notifiche a email, Slack, ai controlli di stato di GitHub o a qualsiasi endpoint webhook personalizzato.
Perché eseguire Buildbot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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