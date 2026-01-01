Distribuisci CryptPad con installazione in un click.
Suite per ufficio collaborativa crittografata end-to-end dove il server non vede mai il contenuto dei tuoi documenti.
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Cosa puoi costruire con CryptPad
CryptPad è una suite per ufficio collaborativa open source, crittografata end-to-end. A differenza degli editor cloud che archiviano i documenti in chiaro sul server, CryptPad crittografa tutto nel browser prima che raggiunga il server — il che significa che l'host non ha mai accesso a ciò che gli utenti scrivono, disegnano o creano. Questa architettura a conoscenza zero la rende adatta a team che gestiscono informazioni sensibili, organizzazioni soggette a severe normative sui dati o a chiunque desideri una collaborazione in tempo reale senza dover affidare i propri contenuti a un fornitore di servizi.
L'auto-hosting di CryptPad sul tuo VPS ti dà il controllo completo sui documenti del tuo team, sui dati degli utenti e sull'archiviazione — senza limiti di utilizzo, senza costi di abbonamento e senza dipendenza da cloud esterni.
Funzionalità principali di CryptPad
Crittografia a conoscenza zero
Tutto il contenuto del documento viene crittografato nel browser prima di raggiungere il server, quindi l'host — incluso tu — non può mai leggere i documenti archiviati.
Suite per ufficio completa
Crea e collabora su documenti di testo formattato, fogli di calcolo, presentazioni, file di codice, lavagne Kanban, lavagne bianche e moduli — tutto in tempo reale.
Collaborazione ospite
Condividi qualsiasi documento tramite link e i collaboratori potranno modificarlo senza registrarsi, mantenendo la crittografia end-to-end completa per tutta la durata.
Unità della squadra
Organizza i documenti in unità di team condivise con strutture di cartelle e permessi di accesso granulari per membri o gruppi diversi.
Nessuna archiviazione del server in testo in chiaro
Anche se il server viene compromesso, i dati archiviati rimangono testo cifrato che non può essere letto senza le chiavi di crittografia detenute solo dai client.
Perché eseguire CryptPad su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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