Grocy Ã¨ un sistema di gestione domestica basato sul web, incentrato sull'inventario alimentare. Traccia ciÃ² che hai, quando scade e quanto consumi, quindi utilizza questi dati per generare liste della spesa accurate, prevenire gli sprechi e aiutarti a pianificare ricette con ingredienti giÃ presenti in dispensa.

L'auto-hosting sul tuo VPS significa che i dati del tuo inventario domestico rimangono privati, accessibili da ogni dispositivo familiare, sia a casa che al negozio, e mai legati a un abbonamento o disattivati da un fornitore. Lo stack leggero PHP e SQLite funziona comodamente insieme ad altri servizi anche su un VPS modesto.