Distribuisci Grocy con installazione a un click.
App self-hosted per la gestione della spesa e della casa per il monitoraggio dell'inventario alimentare, delle date di scadenza e delle liste della spesa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Grocy
Grocy Ã¨ un sistema di gestione domestica basato sul web, incentrato sull'inventario alimentare. Traccia ciÃ² che hai, quando scade e quanto consumi, quindi utilizza questi dati per generare liste della spesa accurate, prevenire gli sprechi e aiutarti a pianificare ricette con ingredienti giÃ presenti in dispensa.
L'auto-hosting sul tuo VPS significa che i dati del tuo inventario domestico rimangono privati, accessibili da ogni dispositivo familiare, sia a casa che al negozio, e mai legati a un abbonamento o disattivati da un fornitore. Lo stack leggero PHP e SQLite funziona comodamente insieme ad altri servizi anche su un VPS modesto.
FunzionalitÃ principali di Grocy
Tracciamento della data di scadenza
Registra le date di acquisto e di scadenza per ogni prodotto, in modo che Grocy possa avvisarti prima che i prodotti si rovinino, riducendo lo spreco alimentare in tutta la casa.
Liste della spesa intelligenti
Le liste della spesa vengono generate automaticamente dai requisiti delle ricette e dalle soglie minime di scorte, cosÃ¬ acquisti solo ciÃ² di cui hai realmente bisogno.
Scansione codici a barre
Scansiona i codici a barre dei prodotti da qualsiasi browser mobile per cercare e registrare istantaneamente gli articoli senza digitare manualmente i nomi dei prodotti o le quantitÃ .
Gestione delle ricette
Archivia le ricette con le quantitÃ degli ingredienti e lascia che Grocy controlli le tue scorte attuali prima di aggiungere esattamente ciÃ² che manca alla lista della spesa.
Integrazione dell'automazione domestica
Una REST API completa consente integrazioni con Home Assistant, app per scanner di codici a barre e altri strumenti self-hosted per un flusso di lavoro domestico completamente automatizzato.
PerchÃ© eseguire Grocy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .