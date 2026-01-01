Distribuisci OMERO con installazione in un click.
Piattaforma open source per la gestione dei dati immagine per la microscopia scientifica con un visualizzatore web multidimensionale.
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Cosa puoi costruire con OMERO
OMERO Ã¨ la piattaforma di gestione dati Open Microscopy Environment creata per i laboratori di ricerca che lavorano con dati di bioimaging multidimensionali. Importa immagini di microscopia da oltre 150 formati di file proprietari tramite Bio-Formats, le conserva in un repository interrogabile e le serve tramite un visualizzatore web che gestisce canali, time-lapse e Z-stack senza software proprietario.
L'auto-hosting di OMERO sul tuo VPS offre ai gruppi di laboratorio il pieno controllo sui dati immagine grezzi, sulle annotazioni e sui permessi di accesso, raggruppando il back-end OMERO.server, il front-end OMERO.web e un repository PostgreSQL in un'unica distribuzione.
FunzionalitÃ principali di OMERO
Visualizzatore multidimensionale
Sfoglia stack Z, sequenze time-lapse e acquisizioni multicanale direttamente nel browser senza installare software di microscopia desktop.
Importazione Bio-Formats
Acquisisci immagini da oltre 150 formati proprietari di microscopia e preserva i metadati originali tramite la libreria Bio-Formats inclusa.
Gruppi e permessi
Organizza i ricercatori in gruppi collaborativi con permessi di sola lettura, lettura e annotazione, o lettura e scrittura su set di dati e progetti condivisi.
Annotazioni e tag
Allega tag, valutazioni, commenti, coppie chiave-valore e allegati di file alle immagini in modo che il contesto sperimentale rimanga collegato ai dati grezzi.
Scripting e API
Automatizza le pipeline di analisi tramite API Python, Java e MATLAB o esegui OMERO.scripts lato server su interi set di dati.
PerchÃ© eseguire OMERO su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .