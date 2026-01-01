Distribuisci Opengist con un click.
Pastebin auto-ospitato basato su Git per la condivisione di frammenti di codice con evidenziazione della sintassi e cronologia completa delle versioni.
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Cosa puoi costruire con Opengist
Opengist Ã¨ un pastebin auto-ospitato che memorizza ogni snippet come un vero repository Git. A differenza degli strumenti di paste basati su database, ogni gist Ã¨ completamente clonabile â€” gli utenti possono inviare aggiornamenti, visualizzare la cronologia completa dei commit e collaborare tramite comandi Git standard su HTTP o SSH. Un'interfaccia web pulita offre l'evidenziazione della sintassi, la ricerca full-text e modalitÃ di visibilitÃ pubblica, privata e non elencata per ogni snippet.
Ospitare Opengist sul tuo VPS ti dÃ la piena proprietÃ dei tuoi snippet di codice e paste senza condividerli con servizi di terze parti. SQLite Ã¨ utilizzato di default senza la necessitÃ di un container di database aggiuntivo. Il primo utente che si registra diventa l'amministratore con accesso alle impostazioni a livello di istanza e alla gestione degli utenti.
FunzionalitÃ principali di Opengist
Archiviazione basata su Git
Ogni snippet Ã¨ memorizzato come un vero repository Git, fornendo la cronologia delle versioni, i diff e l'accesso clone HTTP o SSH pronto all'uso.
Evidenziazione della sintassi
Supporta centinaia di lingue con rilevamento automatico e override manuale per l'evidenziazione accurata di qualsiasi snippet di codice o file di configurazione.
Controlli di visibilitÃ
Imposta i singoli gist come pubblici, privati o non elencati per controllare esattamente chi puÃ² scoprire e visualizzare i tuoi snippet.
Ricerca full-text
Cerca in tutti i gist per contenuto, nome file o lingua utilizzando l'indice Bleve integrato â€” nessun motore di ricerca esterno richiesto.
Accesso OAuth
Accedi con GitHub, GitLab, Gitea o qualsiasi provider compatibile con OIDC invece di gestire un account locale separato.
Snippet incorporabili
Incorpora qualsiasi gist in pagine esterne con un tag script generato che renderizza codice in linea, evidenziato sintatticamente e in tempo reale.
PerchÃ© eseguire Opengist su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .