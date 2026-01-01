Distribuisci Verdaccio con un click.
Registro proxy npm privato leggero per la pubblicazione, la memorizzazione nella cache e la gestione di pacchetti JavaScript all'interno del tuo team.
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Cosa puoi costruire con Verdaccio
Verdaccio Ã¨ un registro npm privato leggero e open-source che consente ai team di pubblicare pacchetti interni e di fare da proxy per il registro npm pubblico. A differenza dei registri ospitati che addebitano per utente o impongono limiti di velocitÃ , Verdaccio funziona interamente sulla tua infrastruttura â€” fornendoti una cache locale veloce di pacchetti npm insieme a un archivio sicuro per i tuoi moduli JavaScript privati.
L'auto-hosting con Verdaccio rimuove la dipendenza delle tue pipeline di build dalla disponibilitÃ esterna di npm, velocizza le installazioni tramite la cache locale e mantiene il codice proprietario fuori dai registri pubblici. Ãˆ completamente compatibile con npm, Yarn e pnpm senza alcuna modifica alla configurazione lato client, oltre a puntare al tuo URL del registro.
FunzionalitÃ principali di Verdaccio
Pubblicazione di pacchetti privati
Pubblica e distribuisci pacchetti npm interni all'interno del tuo team senza esporli al registro pubblico.
npm proxy e cache
Replica automaticamente i pacchetti npm pubblici localmente in modo che le installazioni rimangano veloci e affidabili anche quando npm non Ã¨ raggiungibile.
npm, Yarn, pnpm compatibile
Funziona subito con tutti i principali gestori di pacchetti JavaScript â€” non sono richiesti plugin client o wrapper speciali.
Autenticazione integrata
Gestisci l'accesso utente con autenticazione basata su htpasswd per controllare chi puÃ² pubblicare o installare pacchetti.
Web UI inclusa
Sfoglia i pacchetti, controlla le versioni e cerca nel tuo registro attraverso un'interfaccia web pulita e integrata.
Ecosistema di plugin
Estendi l'archiviazione, l'autenticazione e il middleware tramite un ricco sistema di plugin per integrarsi con S3, LDAP o flussi di lavoro personalizzati.
PerchÃ© eseguire Verdaccio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .