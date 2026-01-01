Distribuisci Docker Registry con installazione a un click.
Il registro privato ufficiale per archiviare, distribuire e gestire le tue immagini container Docker.
Scegli un piano VPS per Docker Registry
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Docker Registry
Docker Registry Ã¨ il sistema ufficiale, open-source di archiviazione e distribuzione per le immagini Docker. Gestire il tuo registry offre al tuo team un repository privato e ad alte prestazioni per le immagini container â€” mantenendo il codice applicativo proprietario lontano dagli hub pubblici e garantendo pull di immagini veloci e affidabili per le tue pipeline CI/CD e i tuoi deployment di produzione.
L'auto-hosting sul tuo VPS significa che i dati delle immagini non lasciano mai la tua infrastruttura, il che semplifica la conformitÃ con le politiche di governance dei dati e rimuove la dipendenza da servizi esterni. Tu controlli l'accesso, le politiche di conservazione e la capacitÃ di archiviazione â€” senza costi per immagine o limiti di larghezza di banda imposti dai provider di registry ospitati.
FunzionalitÃ principali di Docker Registry
Archiviazione privata di immagini
Archivia le immagini container proprietarie in modo sicuro sulla tua infrastruttura, mantenendo il codice sensibile lontano dai registri pubblici.
Integrazione CI/CD
L'API standard di Docker push e pull garantisce la compatibilitÃ con ogni strumento di build, pipeline e piattaforma di orchestrazione.
Supporto Webhook
Attiva automaticamente i passaggi della pipeline a valle ogni volta che una nuova immagine viene caricata nel registro.
Cache a livello persistente
L'archiviazione a livelli condivisi tra le immagini riduce drasticamente l'utilizzo del disco e velocizza la distribuzione delle immagini all'interno del tuo team.
PerchÃ© eseguire Docker Registry su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .