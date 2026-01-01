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Veloce galleria fotografica auto-ospitata basata su directory che trasforma una cartella di immagini su disco in un album web curato.
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Cosa puoi costruire con PiGallery2
PiGallery2 Ã¨ una galleria fotografica open-source auto-ospitata che prende una directory di immagini su disco e la serve come una galleria web veloce e moderna â€” nessuna pipeline di caricamento, nessun database proprietario, nessuna dipendenza SaaS. La struttura delle directory che giÃ utilizzi diventa la struttura degli album che i visitatori sfogliano, quindi funziona altrettanto bene per archivi fotografici personali, gallerie di eventi, album di vacanze in famiglia e portfolio leggeri.
Ospitare autonomamente PiGallery2 sul tuo VPS mantiene foto e metadati all'interno di un'infrastruttura che controlli piuttosto che un servizio fotografico pubblico che estrae contenuti dalle immagini per il riconoscimento facciale o i dati di addestramento. Il backend Node.js Ã¨ intenzionalmente leggero â€” Ã¨ stato progettato per funzionare bene su un Raspberry Pi â€” quindi un piccolo piano VPS ospita comodamente decine di migliaia di immagini, fornendo comunque miniature veloci e un'interfaccia utente ricca.
FunzionalitÃ principali di PiGallery2
Modello con la Directory al primo posto
La tua struttura di cartelle esistente diventa la gerarchia degli album â€” aggiungi nuove foto tramite SCP, rsync o uno strumento di sincronizzazione e appariranno automaticamente nella galleria.
Miniature veloci
L'indicizzatore in background genera miniature in diverse dimensioni, memorizzate nella cache su disco per garantire ai visitatori uno scorrimento fluido anche con caricamenti a freddo.
EXIF e vista mappa
Legge i metadati EXIF per alimentare le pagine informative per foto, le visualizzazioni mappa geotaggate e la ricerca per fotocamera, data o tag.
Ricerca e filtri
Cerca per intervallo di date, posizione, volti, tag, valutazioni o nome file senza indicizzatori esterni â€” tutti i metadati rimangono nel database SQLite locale.
Condivisione e privacy
Genera link condivisibili per album con password opzionali e date di scadenza, oppure limita gli album solo agli utenti autenticati.
Libreria di sola lettura
La directory delle immagini Ã¨ montata in sola lettura in modo che il server non possa accidentalmente modificare o eliminare le foto originali durante le scansioni o la generazione delle miniature.
PerchÃ© eseguire PiGallery2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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