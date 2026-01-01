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Piattaforma open source per pagine di stato che consente di monitorare i servizi e comunicare gli incidenti agli utenti in tempo reale.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
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8GB di RAM
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KVM 4
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10,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Kener

Kener Ã¨ un sistema di pagina di stato open-source costruito con SvelteKit che consente ai team di monitorare i servizi e comunicare le interruzioni in modo trasparente. Supporta diversi tipi di monitoraggio â€” endpoint HTTP/API, TCP, DNS, certificati SSL, ping, query SQL, heartbeat e server di gioco â€” ciascuno tracciato e visualizzato su una pagina di stato pubblica con cronologia dell'uptime e grafici dei tempi di risposta.

L'auto-hosting di Kener sul tuo VPS mantiene tutti i dati di monitoraggio e la cronologia degli incidenti sotto il tuo controllo. L'istanza Redis inclusa gestisce le code di lavoro e la memorizzazione nella cache, mentre i dati dell'applicazione sono archiviati in SQLite per impostazione predefinita â€” nessun database esterno richiesto. Il primo utente a registrarsi sull'istanza diventa l'amministratore.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Kener

Monitoraggio multi-protocollo

Monitora endpoint HTTP, porte TCP, record DNS, certificati SSL, target ping, heartbeat e server di gioco da un'unica dashboard.

Gestione degli incidenti

Crea report sugli incidenti con timeline di stato con timestamp, pubblica aggiornamenti continui e archivia le risoluzioni per una cronologia trasparente delle interruzioni.

Manutenzione programmata

Annuncia i tempi di inattivitÃ  pianificati in anticipo in modo che gli utenti vedano le prossime finestre di manutenzione sulla pagina di stato prima che il servizio venga interrotto.

Notifiche multicanale

Avvisa il tuo team via email, Slack, Discord o webhook nel momento in cui un monitor cambia stato o si ripristina.

Badge di stato incorporabili

Aggiungi badge di stato in tempo reale o iframe alla tua documentazione, sito web o dashboard dell'app per visualizzare lo stato del servizio direttamente.

Accesso basato sui ruoli

Invita i membri del team con ruoli distinti a collaborare agli aggiornamenti degli incidenti e a monitorare la configurazione senza condividere l'accesso amministrativo.

PerchÃ© eseguire Kener su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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