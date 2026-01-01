Kener Ã¨ un sistema di pagina di stato open-source costruito con SvelteKit che consente ai team di monitorare i servizi e comunicare le interruzioni in modo trasparente. Supporta diversi tipi di monitoraggio â€” endpoint HTTP/API, TCP, DNS, certificati SSL, ping, query SQL, heartbeat e server di gioco â€” ciascuno tracciato e visualizzato su una pagina di stato pubblica con cronologia dell'uptime e grafici dei tempi di risposta.

L'auto-hosting di Kener sul tuo VPS mantiene tutti i dati di monitoraggio e la cronologia degli incidenti sotto il tuo controllo. L'istanza Redis inclusa gestisce le code di lavoro e la memorizzazione nella cache, mentre i dati dell'applicazione sono archiviati in SQLite per impostazione predefinita â€” nessun database esterno richiesto. Il primo utente a registrarsi sull'istanza diventa l'amministratore.